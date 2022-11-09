Bu yıl da bir 10 Kasım'da daha ulu önder Atatürk'ü yurdumuzun dört bir yanında saygı ve sevgiyle anacağız. Yarın milyonlarca vatandaşımız 09:05'te 1 dakikalık saygı duruşunda bulunacak ve Anıtkabir'e akın edecek. İşte, 10 Kasım'a dair bilinmesi gerekenler...