10 Mayıs koronavirüs tablosu aaçıklandı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden her gün paylaşılıyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiyede son 24 saatte 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti. İşte son dakika koronavirüs haberleri ve gelişmeleri...

10 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

9 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Son 24 saatte 25 bin 694 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 716 bin 918'e yükseldi.

Test sayısı 49 milyon 390 bin 141'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 31 bin 332, vefat sayısı 43 bin 29, ağır hasta sayısı 3 bin 81 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 280 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin, 317 milyon 587 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 257 milyon 347 bin ile ABD, 167 milyon 493 bin ile Hindistan, 52 milyon 403 bin ile İngiltere, 46 milyon 875 bin ile Brezilya, 34 milyon 408 bin ile Almanya, 25 milyon 185 bin ile Fransa, 24 milyon 928 bin ile Türkiye, 23 milyon 667 bin ile İtalya, 21 milyon 666 bin ile Endonezya, 21 milyon 597 bin ile Rusya, 20 milyon 540 bin ile Meksika, 19 milyon 48 bin ile İspanya, 15 milyon 652 bin ile Kanada, 15 milyon 526 bin ile Şili, 13 milyon 670 bin ile Polonya, 11 milyon 126 bin ile Bileşik Arap Emirlikleri (BAE),10 milyon 493 bin ile İsrail ve 10 milyon 399 bin ile Suudi Arabistan izledi.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller oldu. Uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı Seyşeller'de, her 100 kişiye düşen doz sayısı 129,88 oldu.

Bu ülkeyi 121,24 doz ile İsrail, 112,5 ile BAE, 100,22 ile San Marino, 85,15 ile Malta, 81,22 ile Şili, 79,8 ile Bahreyn, 79,4 ile Maldivler, 77,19 ile İngiltere, 76,95 ile ABD, 69,5 ile Macaristan, 65,72 ile Moğolistan, 62,39 ile Butan, 62,15 ile Monako, 62,03 ile Katar, 57,66 ile Uruguay, 55,64 ile Sırbistan, 41,07 ile Almanya, 36,96 ile Fransa izledi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 24 milyon 928 bin 159 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 29,47 oldu.

14 milyon 592 bin 182 kişiye ilk doz, 10 milyon 335 bin 977 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla uygulanan doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlanmış olduğu anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 158 milyon 411 bini aşarken, virüs nedeniyle 3 milyon 299 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.