10 Mayıs reyting sonuçları geçtiğimiz Çarşamba günü ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kuruluş Osman, Adım Farah ve Çöp Adam gibi yapımlar birbirini reytinglerde birbirini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

İşte 10 Mayıs AB ve total reyting sıralaması...