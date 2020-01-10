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10 Ocak 2020 Hava durumu! Meteoroloji İstanbul'da haftasonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) haftasonu plan yapacak vatandaşlar için hava durumu verilerini paylaşarak uyarılarda bulundu. İstanbul'da haftasonu işi olan ya da plan yapacak vatandaşlar "Meteoroloji İstanbul'da haftasonu havalar nasıl?" sorusunun cevabını arıyor. İşte 10 Ocak 2020 Meteoroloji İstanbul hava durumu verileri...

Meteoroloji İstanbul'da haftasonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
10 Ocak Cuma2965909-519,73,99,2
11 Ocak Cumartesi49728610-2,215,53,78,8
12 Ocak Pazar69658824-1,415,749,4
13 Ocak Pazartesi59658713-416,43,68,9
14 Ocak Salı410659117-5,717,43,38,4
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