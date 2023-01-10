10 Ocak 2023 gününün özeti

1- BAŞSAVCI ŞAHİN: BİZİM AÇIMIZDAN SÜREÇ TAMAMLANDI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması istemiyle açtığı davada, Anayasa Mahkemesi heyetine sözlü mütaalasını sundu.

Şahin; "Davalı partinin terör örgütüyle bağı, bilinen bir gerçek, değerlendirmesinde bulundu. Bizim açımızdan süreç tamamlandı, kararın seçimden önce alınıp/alınmaması Yüksek Mahkeme’nin takdiri dedi. 5 Ocak’ta HDP’nin hazine yardımına bloke kararı alınmıştı. Bundan sonraki süreçte HDP’nin sözlü savunma için 1 aylık süresi var. Nihai karar 15 üyeden 10’nun aynı yönde oy kullanmasıyla verilecek.

2- CHP VE İYİ PARTİ’DE AK PARTİ’YE “HAYIR” DEDİ

AK Parti başörtüsü ve aileye ilişkin anayasal düzenleme için ikinci kez muhalefetten randevu istedi. Ancak muhalefetin cevabı, "Hayır" oldu. HDP kapatma davası ve hazine yardımına bloke kararı; CHP ve İYİ Parti ise milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlık dosyaları nedeniyle randevu talebine olumlu yanıt vermedi.

3- KILIÇDAROĞLU’NDAN “DOKUNULMAZLIK” ÇIKIŞI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise partisinin grup toplantısında HDP’nin kapatma davası ve hazine yardımına bloke kararı için “ Siyasi partilerin kapatılması askeri dönemlere aittir, demokrasilerde parti kapatma yoktur, kararı 85 milyon verir. Bu uygulamalar demokrasi dışıdır” değerlendirmesinde bulundu. 2 milletvekilinin dosyalarının komisyona gelmesi ile ilgili ise “Bizi dokunulmazlıklarla tehdit ediyorlar, bizim CHP’lilerin milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırın, korkmuyoruz, inandığımız yoldan yürüyeceğiz” dedi.

4- SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli cinayet ile ilgili ilk kez konuştu. “Sislerin dağılması, için beklemeye başladık. Her gelişmeyi yakından takibe başladık. Ortada güpegündüz işlenmiş bir cinayet vardı. MHP'ye organize ve örgütlü bir saldırı ivme alarak hız kazandı. Cinayetin gölgesi MHP'ye düşürülmek istendi.” ifadelerini kullandı.

Deva Partisi’nin Anayasa çalışması “Türklük” kavramı üzerindeki açıklamaları da gündemindeydi. Bu başkanı Türklüğün nesi rahatsız etmektedir? Türklüğü Anayasa'dan çıkarmayı cesedimizi çiğnemeden nasıl başarılacak? Zillet ittifakının her bir ortağı aynı görüşte midir? diye sordu.

5- ERDOĞAN’DAN 6’LI MASA ELEŞTİRİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6’lı Masa’ya “Aday” eleştirisi getirdi. ”Daha önceki seçimlerde karşımıza adaylar çıkmıştı. Biz ipi göğüslemiştik.

Seçime şurada 4-5 ay kaldı ama hala karşımıza çıkabilen, ya da çıkartılabilen aday yok. Masadan çıka çıka ülkeyi 6 kişiyle yönetecekleri kararı çıktı. 6 kaptan bir gemiyi batırır. Tek kaptanla bir gemi gider. 2 şoför bir arabaya muhakkak kaza yaptırır.” ifadelerini kullandı. “Kendi özgür iradesiyle karar alamayacak birini neden millet Cumhurbaşkanı diye seçsin ki?” diye soran Cumhurbaşkanı, “Bir davula 6 tokmak birden inecek. Mutabakata vardık dedikleri bu sistem mevcut anayasamıza aykırıdır. Bu, sivil darbe teşebbüsüdür” değerlendirmesinde bulundu.

6- KASIM'DA İŞSİZLİK YÜZDE 10,2

TÜİK , 2022 yılı kasım ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.İşsizlik oranı, bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti .Kasım ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre; 23 bin kişi artarak 3 milyon 576 bin oldu.

7- ESNAFA DESTEK 150 MİLYAR TL’YE ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 milyar lira olan esnaf kredi paketi limitini 150 milyar liraya çıkardıklarını açıkladı. Ayrıca birinci ve ikinci risk grubunda bulunan esnaf başına 500 bin lira kredi üst limitinden kullandırılan desteğin, diğer risk grubundaki esnafa da Haziran sonuna kadar yararlanma imkanı getirildiğini duyurdu.

8- TOKİ VADE ARTIŞ ORANINI % 15,40’DA TUTTU

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Memur maaş artışı yüzde 30 ama biz TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk “ dedi.

TOKİ taksitlerinin yıllık artış oranı 2021 yılında 10.3 olurken, 2022 yılında yüzde 26.4 olmuştu. Kurum, "İkinci el konut kampanyasının ayrıntıları belli oldu mu?" sorusunu da "Önceliğimiz, bir taraftan ilk evini alacak vatandaşlarımızın ev sahibi olması, diğer taraftan da yeni konut arzını, istihdamı, üretimi artırmak. Yani hepsini eş zamanlı yürütmek. İkinci elle ilgili de destek olmak için çalışmalar yapacağız. Ama şu aşamada somutlaşmış bir çalışma yok." diye yanıtladı.

9- “RAYİÇ BEDEL KANGRENİ ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tapuda konut rayiç bedellerinin düşük gösterilmesi konusunun Türkiye'nin kangren konularından olduğunu vurgulayarak, " Bu kangrenin üzerinden gelecek çok ciddi bir çalışmamız var" dedi.

10- KOCA’DAN “SAHTE KANSER İLACI” AÇIKLAMASI

Sahte kanser ilacı iddialarına ilişkin soruşturmalarını 2019'da tamamladıklarını hatırlatan Koca, "Soruşturma, Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından yapıldı ve ilacın sahte olduğu belirlenir belirlenmez ilgili tüm bilgi ve belgeler sunularak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu" dedi. TİTCK kayıtlarına göre, Türkiye'ye Bangladeş'ten bugüne kadar iddiaya konu ilaçtan bir kutu dahi girmediğini söyledi.

11- HARRY’NİN KİTABI SATIŞTA

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Prens Harry'nin tartışmalı anı kitabı "Spare" satışa çıktı. Ülke gündemine oturan kitabı satın almak isteyen vatandaşlar kitapçılarda sıraya girdİ. İngilizcenin dışında 15 dilde yayımlanan kitaba, dünya çapında büyük talep olduğu biliniyor.

12- METEOROLOJİ “ALARM” VERDİ

Meteoroloji tarafından 4 kent için sarı, 7 kent için turuncu alarm verildi. Balıkesir, Kütahya, Uşak ve Denizli için "sarı"; İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Burdur, Antalya ve Isparta için "turuncu" uyarıda bulunuldu. Yarın Ankara, İstanbul ve İzmir'in yanı sıra yurdun batısında sağanak yağış beklendiği bildirildi. Akdeniz içinse "fırtına" beklendiği açıklandı