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Bakan Nebati: Rayiç bedel kangreni üzerine çalışıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tapuda konut rayiç bedellerinin düşük gösterilmesi konusunun Türkiye'nin kangren konularından olduğunu vurgulayarak, "Konut fiyatlarının yükselmiş olması rayiç bedelleriyle gerçek fiyatlar arasındaki marjı çok genişletti. Bu konuda elimizde çok sağlam veriler var. Satıcı da alıcı da dikkat etsin. Bu kangrenin üzerinden gelecek çok ciddi bir çalışmamız var" dedi

Bakan Nebati: Rayiç bedel kangreni üzerine çalışıyoruz
AA

Bakan Nebati, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Fiyat sabitleme ya da indirime gitme" çağrısına birçok sektörün katılım gösterdiğini, sektörlerin talepleri üzerine görüşmelerini sürdürdüklerini dile getiren Nebati, vatandaşların da haksız fiyat artışları karşısındaki bilinçli duruşunun enflasyonla mücadelede tamamlayıcı bir rol oynadığını söyledi. Bakan Nebati, perakende sektörünün tamamının bu çağrıya destek verdiğini ve bu desteklerin daha da genişleyeceğini ifade etti.

Nebati, enflasyonun makul seviyelerde olması ve yıl sonu hedefleriyle bağlantılı gerçekleşmesinin kendileri için çok önemli olduğuna işaret ederek, ocak ayında enflasyonda eksi beklentilerinin olmadığını bildirdi.

Yurt içi ve dışında yatırımcılarla yoğun görüşmeler sürdürdüklerini aktaran Nebati, bu ay Avrupa'da görüşmelerinin olacağını, şubatta da G20 için Hindistan'a gideceklerini belirtti.

Suudi Arabistan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında mevduat hesabı açmak için gerçekleştirdiği görüşmelerin hatırlatılması üzerine ise Bakan Nebati, görüşmelerin sadece Körfez ülkeleriyle sınırlı olmadığına dikkati çekti.

Nebati, Yeni Evim Projesi'nde fırsatçılara karşı her türlü tedbiri aldıklarını ifade ederek, "Fiyatlama kontrollerini yaptık, radarımız var, bizim risk analiz merkezimiz tüm verilere sahip, yanlış yapana gereğini yaparız. Vergi Denetim Kurulu gerekli çalışmaları yapar." diye konuştu.

"RAYİÇ BEDEL KANGRENİNİN ÜZERİNE ÇOK CİDDİ BİR ÇALIŞMAMIZ VAR"

Tapuda konut rayiç bedellerinin düşük gösterilmesi konusunun Türkiye'nin kangren konularından olduğunu vurgulayan Nebati, "Konut fiyatlarının yükselmiş olması rayiç bedelleriyle gerçek fiyatlar arasındaki marjı çok genişletti. Bu konuda elimizde çok sağlam veriler var. Satıcı da alıcı da dikkat etsin. Bu kangrenin üzerinden gelecek çok ciddi bir çalışmamız var." ifadelerini kullandı. Nebati, söz konusu çalışmanın çok ayrıntılı olduğunu, onun için reform yapmak gerektiğini söyledi.

Memur maaş zammının yüzde 30'a yükseltilmesine yönelik gerekli kaynak için Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak tedbirleri aldıklarını bildiren Nebati, ayın 16'sında muhabirlerle yıl değerlendirmesi yapacaklarını kaydetti.

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