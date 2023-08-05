10 soruda 'Barbie' filmi

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7- Mattel’in senaryoya tepkisi nasıl oldu? Senaryo ortaya çıktığında Barbie dünyasına getirilen eleştirilerin Barbie markasının sahibi Mattel şirketi tarafında bazı şüpheler doğurmaması mümkün değildi. Filmi seyrederken görüldüğü gibi Barbie bebekleriyle dayatılan mükemmel güzellik fikri dahil senaryoda sorgulanan bazı noktalar vardı. Tüm bunlar Barbie’nin imajına zarar verebilir miydi? Mattel CEO’su Kreiz ise belli ki Gerwig’e güveniyor, senaryonun kurumsal imajla ilgili sorunlar içermediğini düşünüyordu. Peki, Will Ferrell’in canlandırdığı Mattel CEO’su ve ekip arkadaşlarının yer aldığı komedi sahneleri şirketin imajına zarar verebilir miydi? Kreiz, bu konuyu da ‘Biz kendimizi değil markamızı ciddiye alıyoruz’ diye kapattı. Belli ki hoşgörülü ve cesur davrandılar. Karşı çıktıkları tek şey, filmin tanıtım ve pazarlamasında ‘feminist film’ ifadesinin kullanılmasıydı. Belki de amaçları bu ifadeyi kullanmayı seyirci ve eleştirmenlere bırakmak, filmle ilgili olarak seyircinin kafasında peşin yargılar oluşturmamaktı.

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8- Sette çarşamba günleri hangi yasak uygulanıyordu? Sette her çarşamba Pembe Giyme Günü’ydü. Oyuncular ve sette işi olan herkesin pembe giymesi kararlaştırılmıştı. Giymeyenlere para cezası kesilecek, cezalar bizzat Margot Robbie tarafından tahsil edilecek ve toplanan paralar bir sosyal yardım kuruluşuna bağışlanacaktı. Robbie, çekimlerden sonra yaptığı açıklamada bağış miktarının çok çok düşük kaldığını çünkü erkekler dahil setteki herkesin pembe giyme kuralına uyduğunu söyledi. Ryan Gosling, sette çalışan erkeklerin pembe giyme konusunda hassas davrandığını çünkü Gerwig ve Robbie’ye saygılarını bu şekilde gösterme fırsatı buldukları için memnun olduklarını belirtti.