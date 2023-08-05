10 soruda 'Barbie' filmi
21 Temmuz'da gösterime giren 'Barbie' daha şimdiden yılın en çok kazandıran filmlerinden biri olmayı başardı. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar, 10 soruda 'Barbie' filminin kamera arkasını yazdı
1- Proje ne zaman açıklandı?
Barbie oyuncağını konu alan ve animasyon olmayan ‘live action’ bir sinema filmi projesi, ilk kez 2009 yılının eylül ayında açıklandı. Barbie markasının sahibi Mattel şirketi, ilk aşamada Universal Pictures ile ortaklık anlaşması imzaladı. Ama birkaç yıl boyunca somut gelişme yaşanmayınca 2014 yılının nisan ayında Mattel, bu kez Sony Pictures ile ilerlemeye karar verdi. Kayıtlara geçen ilk senaryo çalışmasına ‘Sex and the City’nin yazar ve yapımcıları arasında yer alan Jenny Bicks başladı. ‘Çekim hazırlıklarına yıl sonunda başlarız’ diye konuşuluyordu ama 2015’in mart ayında senaryoyu yeniden yazması için bu kez Oscar adayı Diablo Cody ile anlaşıldı. Sony ilerleyen dönemde Lindsey Beer, Bert V. Royal ve Hillary Winston gibi yazarlara yeni senaryolar ısmarladı.
2- Barbie için düşünülen ilk oyuncu kimdi?
2016 yılının aralık ayında Barbie rolünü oynaması için, komedyen yanıyla tanınan Amy Schumer ile görüşmeler başladı. Schumer, senaryonun yeniden yazımında için bizzat devreye girdi ve kız kardeşi Kim Caramele ile birlikte çalıştı. Çekimler için açıklanan tarih 2017 haziranı olarak belirlenmişti. Ama çok değil 2-3 ay sonra Amy Schumer yapımcılarla arasındaki kreatif anlaşmazlıklar nedeniyle projeden çekildi.
3- Barbie için düşünülen ikinci oyuncu kimdi?
Amy Schumer ile yolların karşılıklı ayrılması üzerine 2017 yılının temmuz ayında, yapımcılar başrol için Anne Hathaway’i düşünüyorlardı artık. Sony, yeni bir senaryo için ‘Dude’ filminin öyküsünü yazan ve 2018’de gösterime girecek ‘Ocean’s Eight’ın senaryosunu yazan Olivia Milch ile anlaştı. Yönetmen olarak adı geçen isim ise Alethea Jones’du. Kendisiyle 2018’in mart ayında söz kesildi…
4- Margot Robbie ile nasıl ve ne zaman anlaşma sağlandı?
2018 yılının ağustos ayında Mattel CEO’su Ynon Kreiz, projenin yapımcısı olarak Robbie Brenner ile anlaştı ve bu yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Ekim 2018’e geldiğimizde Mattel, Sony Pictures ile yolları ayırdı ve Anne Hathaway başta olmak üzere eski ekiple tüm bağlar koptu. Artık yapımcı şirket olarak Warner Bros, Barbie rolü içinse Margot Robbie’nin adı geçiyordu. Yönetmen olarak Patty Jenkins’in adını ananlar vardı. Ama yapımcılar önce Robbie ile masaya oturdular ve projeyi onun üstünden geliştirmeye karar verdiler. Artık herkes Robbie’den daha ideal bir Barbie olmayacağını düşünüyordu. 2019 yazında Robbie ile kesin anlaşmaya varıldı. Robbie o günlerde şakayla karışık olarak filmin gişelerde ‘Jurassic Park’ kadar başarılı olacağını söylüyordu.
5- Yönetmen Greta Gerwig’in ilk şartı neydi?
Robbie, yapımcı olarak da projenin içindeydi ve çok beğenip etkilendiği ‘Küçük Kadınlar’ (Little Women - 2019) filminin yönetmeni Greta Gerwig ile çalışmak istiyordu. Gerwig’in tek şartı senaryoyu partneri usta sinemacı Noah Baumbach ile yazmaktı… Gerwig, 2021 yılının temmuz ayında imzayı attıktan sonra Robbie, filmin amacının beklentileri yıkmak olduğunu açıkladı. Gerwig ve Baumbach ile anlaşılması, filmin Barbie deyince akla gelen ilk fikirlerle yapılmayacağı ve seyirciyi şaşırtacağı yönündeydi.
6- Greta Gerwig’in esin kaynakları nelerdi?
Yapımcılar Gerwig ve Baumbach’a senaryo konusunda hiçbir kısıtlama getirmediler. İkili senaryoyu, herkesin evine kapandığı Covid-19 pandemisi sırasında evlerinde yazdı. Gerwig’in ilham kaynakları arasında eski Hıristiyan metinleri arasında yer alan soyut şiirler vardı. Mary Pipher’ın Amerikan ergen kızları üzerindeki sosyal baskıları anlattığı deneme kitabı ‘Reviving Ophelia’nın da adını anıyordu. Filmin görsel dünyası içinse ‘The Red Shoes’ (1948) ve ‘Cherbourg Şemsiyeleri’ (Les parapluies de Cherbourg - 1964) gibi Technicolor müzikaller vardı aklında.
7- Mattel’in senaryoya tepkisi nasıl oldu?
Senaryo ortaya çıktığında Barbie dünyasına getirilen eleştirilerin Barbie markasının sahibi Mattel şirketi tarafında bazı şüpheler doğurmaması mümkün değildi. Filmi seyrederken görüldüğü gibi Barbie bebekleriyle dayatılan mükemmel güzellik fikri dahil senaryoda sorgulanan bazı noktalar vardı. Tüm bunlar Barbie’nin imajına zarar verebilir miydi? Mattel CEO’su Kreiz ise belli ki Gerwig’e güveniyor, senaryonun kurumsal imajla ilgili sorunlar içermediğini düşünüyordu. Peki, Will Ferrell’in canlandırdığı Mattel CEO’su ve ekip arkadaşlarının yer aldığı komedi sahneleri şirketin imajına zarar verebilir miydi? Kreiz, bu konuyu da ‘Biz kendimizi değil markamızı ciddiye alıyoruz’ diye kapattı. Belli ki hoşgörülü ve cesur davrandılar. Karşı çıktıkları tek şey, filmin tanıtım ve pazarlamasında ‘feminist film’ ifadesinin kullanılmasıydı. Belki de amaçları bu ifadeyi kullanmayı seyirci ve eleştirmenlere bırakmak, filmle ilgili olarak seyircinin kafasında peşin yargılar oluşturmamaktı.
8- Sette çarşamba günleri hangi yasak uygulanıyordu?
Sette her çarşamba Pembe Giyme Günü’ydü. Oyuncular ve sette işi olan herkesin pembe giymesi kararlaştırılmıştı. Giymeyenlere para cezası kesilecek, cezalar bizzat Margot Robbie tarafından tahsil edilecek ve toplanan paralar bir sosyal yardım kuruluşuna bağışlanacaktı. Robbie, çekimlerden sonra yaptığı açıklamada bağış miktarının çok çok düşük kaldığını çünkü erkekler dahil setteki herkesin pembe giyme kuralına uyduğunu söyledi. Ryan Gosling, sette çalışan erkeklerin pembe giyme konusunda hassas davrandığını çünkü Gerwig ve Robbie’ye saygılarını bu şekilde gösterme fırsatı buldukları için memnun olduklarını belirtti.
9- Barbie’nin güzel bulduğu yaşlı kadını kim oynuyor?
Filmin akılda kalıcı sahnelerinden birinde Barbie, yaşadığı Barbieland’den çıkıp Gerçek Dünya’ya geldiğinde şehirde çevresindeki hayatı meraklı gözlerle izlerken, otobüs durağında oturan yaşlı bir kadın görüyor ve ona güzel olduğunu söylüyor. Herkesin genç ve güzel olduğu Barbieland’den gelen biri için hayli önemli bir tespit bu… Barbie’nin özündeki iyiliği, naifliği yansıtıyor ve filmin ilerleyen bölümlerinde yaşayacağı değişimi önceden haber veriyor. Bu sahnede yaşlı kadını canlandıran oyuncu Hollywood’un deneyimli isimlerinden, Oscar ödüllü kostüm tasarımcısı Ann Roth’dan başkası değil… 1996’da ‘İngiliz Hasta’ (The English Patient) ile Oscar kazanan Roth, 2020’de aynı ödülü ‘Ma Rainey’s Black Bottom’ ile bir kez daha kazanmış ve Oscar kazanan en yaşlı kadın unvanını ele geçirmişti.
10- Film nedeniyle piyasada neyin yokluğu çekildi?
Gerwig, filmin prodüksiyon tasarımcısı Sarah Greenwood ve set dekoratörü Katie Spencer’le anlaştığında Barbie’nin dünyasını kurarken bol miktarda pembe kullanmaktan çekinmemelerini belirtmişti. Greenwood ve Spencer, yönetmenin önlerine koyduğu hedefe uygun olarak Barbieland’i pespembe bir cennet olarak tasarladılar ve bol miktarda pembe boya kullandılar. Ve bunun bir sonucu olarak Greenwood sadece ABD’de değil dünya genelinde pembe boya konusunda sıkıntı yaşandığını açıkladı.