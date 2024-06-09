1. HACCIN FARZ OLDUĞU KİŞİLER VE MUAF OLANLAR KİMLERDİR?

Hac; sağlığı yerinde, mali gücü olan, güvenli bir yolculuk yapma imkanı bulunan, akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına ulaşmış Müslümanlara farzdır. Bu koşulları sağlayan kişinin hac ibadetini bir an önce yerine getirmesi gerekir.

Kura sistemi nedeniyle başvurmasına rağmen hacca gidemeyen ve bu şekilde vefat eden kişiler, bu ibadeti yerine getirememenin sorumluluğunu taşımazlar. Bunun yanı sıra Hac yolculuğunu sağlık sorunları nedeniyle kaldıramayacak kadar hasta veya yaşlı olanlar, hacla yükümlü değildir.