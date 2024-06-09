Hacca gitmeden önce bilmeniz gerekenler: İşte en sık sorulan 10 soru ve yanıtları!
Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla kutsal mekanların ziyaret edilmesi olarak tanımlanan hac, İslam'ın beş şartından biridir. Her yıl Kurban Bayramı'nda gidilen hac ibadeti hakkında insanların aklında birçok soru işareti olabiliyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan alınan bilgilerle, hac ibadetiyle ilgili en çok merak edilen 10 soru ve cevabı!
Hac, İslam'ın beş şartından biri olan ve her yıl milyonlarca Müslümanın yerine getirdiği kutsal bir ibadettir. Ancak hacca gitmeden önce pek çok soru işareti ve merak edilen konu olabilir. Sağlık, finansal durum, kurban kesme ve vekalet gibi çeşitli konular, hac yolculuğuna çıkacak olanların kafasında soru işaretleri yaratabilir. Bu haberimizde, hac ibadeti ile ilgili en sık sorulan soruları ve bu soruların detaylı yanıtlarını derledik. İşte, detaylar...
1. HACCIN FARZ OLDUĞU KİŞİLER VE MUAF OLANLAR KİMLERDİR?
Hac; sağlığı yerinde, mali gücü olan, güvenli bir yolculuk yapma imkanı bulunan, akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına ulaşmış Müslümanlara farzdır. Bu koşulları sağlayan kişinin hac ibadetini bir an önce yerine getirmesi gerekir.
Kura sistemi nedeniyle başvurmasına rağmen hacca gidemeyen ve bu şekilde vefat eden kişiler, bu ibadeti yerine getirememenin sorumluluğunu taşımazlar. Bunun yanı sıra Hac yolculuğunu sağlık sorunları nedeniyle kaldıramayacak kadar hasta veya yaşlı olanlar, hacla yükümlü değildir.
2. BORÇ ALARAK HACCA GİTMEK YA DA BORÇLANARAK GİTMEK UYGUN MUDUR?
Maddi imkanı olmayan kişilerin borçlanarak hacca gitmeleri gerekmez ancak borçlanarak hacca gitmeleri durumunda hac ibadetleri geçerli olur ve hac sorumluluğundan kurtulurlar. Yani hac şartlarını taşıyan ancak o anda parası olmayan ve borç alarak bu görevi yerine getirebilecek olanlar, borç alarak hacca gitmeyi düşünebilirler.
3. HACCA GÖREVLİ OLARAK GİDEN KİŞİNİN HAC BORCU DÜŞER Mİ?
Görevli olarak hacca giden kişinin maddi durumu fark etmeksizin yaptığı hac kendi adına geçerli sayılır. Yani yaptığı görev karşılığında ücret alması bu durumu değiştirmez.
4. BANKADA VADELİ HESAPTA BEKLETİLEN PARA İLE HAC YAPILIR MI?
İslam, kişilerin meşru işlerle uğraşmalarını ve geçimlerini helal yollardan kazanmalarını emreder. Yani ibadetler de helal kazançla ifa edilmelidir. Vadeli hesapta bekletilen paranın aslı helal olduğu için bu parayla hacca gidilebilir ancak faiz gelirlerinin sevap beklemeksizin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması ve tövbe edilmesi gerekir.
5. VEKALET YOLUYLA HAC İBADETİ GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR Mİ?
Sağlık, yaşlılık veya benzeri nedenlerle hacca gidemeyecek durumda olan kişiler, başkalarını vekil tayin ederek haccetmelerini sağlayabilirler. Bu kişiler, hayattayken birini vekil olarak gönderebilecekleri gibi, ölümlerinden sonra mirasçılarına, kendi adlarına hac yapılmasını da vasiyet edebilirler.
6. SAĞLIĞINDAN DOLAYI GİDEMEYEN KİŞİ HAC BEDELİNİ SADAKA OLARAK VERİRSE YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALKAR MI?
Hac ibadetini yapamayacak derecede hasta veya aşırı yaşlı kişiler, masraflarını karşılayarak vekil gönderebilirler. Ancak, bu kişilerin haccın masrafını sadaka olarak vermesi veya hayır kurumuna bağış yapması, hac borcunu ortadan kaldırmaz. Böyle bir durumda hac görevini yerine getirmiş sayılmazlar, yalnızca sadaka sevabını alırlar.
7. KURA SİSTEMİ DIŞINDA YÖNTEMLERE BAŞVURMAK CAİZ Mİ?
Hac, belirli zaman, mekan ve kurallar dahilinde yerine getirilmesi gereken bir ibadettir. Hacca gitmek isteyen kişinin Müslüman, ergenlik çağına ulaşmış ve akıl sağlığının yerinde olması gerekmektedir. Kura sisteminde ismi çıkmayanların, farklı meslek vizeleriyle hacca gitmeleri dinen caiz değildir, çünkü bu yalan beyan anlamına gelir ve İslam ahlakıyla bağdaşmaz.
8. MEZHEPLERE GÖRE EVLİ BİR KADIN HACCA NASIL GİDEBİLİR?
Hanefi ve Hanbeli mezheplerine göre, kadının yanında bir mahremi bulunması gerekir. Şafii mezhebine göre, üç veya daha fazla güvenilir kadın, eş veya mahrem olmadan hacca gidebilir. Maliki mezhebine göre ise güvenilir bir grup içerisinde yer alan kadın tek başına hacca gidebilir.
Ancak Hanefi mezhebine göre, evli bir kadının yanında mahremi yoksa hacca gitmesi uygun değildir. Ancak kocasının izniyle, güvenilir bir hac organizasyonuyla Şafii ve Maliki mezheplerini taklit ederek mahremsiz hacca gidebilir. Haccın şartlarını taşıyan ve yanında mahremi olan kadının farz olan hacca gitmesine eşi engel olamaz.
9. MEZHEPLERE GÖRE HACDA KURBAN KESİMİ NE ZAMAN OLMALI?
Hanefi mezhebine göre hayvan, Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde kesilmelidir. Yani bayramdan önce kesilmesi geçersizdir. Bayramın ilk üç gününden sonra kesilirse, ceza olarak ek bir kurban kesilmesi gerekir. Şafii mezhebinde ise bayramın 4. günü gün batımına kadar kurban kesilebilir.
10. HACCA GİDEN KİŞİNİN HACLA İLGİLİ KURBANI MEMLEKETİNDE KESİLEBİLİR Mİ?
Kıran haccı (Umre ve Haccın ikisine birden niyet edilip ihrama girilerek tek ihramla yapılan) veya Temettu (önce Umre yapıp ihramdan çıktıktan sonra yeniden hac için ihrama girilerek yapılan) yapan kişilerin şükür olarak kesecekleri kurbanları Harem bölgesinde kesmeleri gerekir. Bu kurbanlar, Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanlarla karıştırılmamalıdır ve Harem bölgesi dışında kesilmeleri geçerli değildir.