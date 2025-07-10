Her yıl 10 Temmuz geldiğinde “Bu tarih neden önemli?”, “10 Temmuz’un anlam ve önemi ne?” soruları yeniden gündeme geliyor. Özellikle hukukla ilgili alanlarda bu günün bir simge taşıyıp taşımadığı sorgulanıyor. Dünya Hukuk Günü olarak anılıp anılmadığı, nasıl ortaya çıktığı da merak edilen diğer konular arasında. Peki, 10 Temmuz’un arkasında yatan tarihsel ya da sembolik bir anlam var mı? İşte merak edilenler...