10 Temmuz ne günü? 10 Temmuz'da ne oldu, önemi nedir?
10 Temmuz kapsamında, pek çok kişi bu tarihin ne anlama geldiğini ve hangi özel güne denk geldiğini merak ediyor. "10 Temmuz dünya ne günü?" sorusu, sosyal medya ve arama motorlarında öne çıkan başlıklardan biri haline geldi. Aynı zamanda "10 Temmuz Dünya Hukuk Günü nedir?" sorusu da gündeme taşındı. Bu özel günün kökeni, anlamı ve önemine dair detaylar araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
Her yıl 10 Temmuz geldiğinde “Bu tarih neden önemli?”, “10 Temmuz’un anlam ve önemi ne?” soruları yeniden gündeme geliyor. Özellikle hukukla ilgili alanlarda bu günün bir simge taşıyıp taşımadığı sorgulanıyor. Dünya Hukuk Günü olarak anılıp anılmadığı, nasıl ortaya çıktığı da merak edilen diğer konular arasında. Peki, 10 Temmuz’un arkasında yatan tarihsel ya da sembolik bir anlam var mı? İşte merak edilenler...
10 TEMMUZ DÜNYA HUKUK GÜNÜ NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?
10 Temmuz Dünya Hukuk Günü, hukuk sistemlerinin toplum yaşamındaki vazgeçilmez rolüne dikkat çekmek amacıyla her yıl kutlanan simgesel bir gündür. Bu özel gün, ilk olarak 1967 yılında Yugoslavya’nın Belgrad kentinde düzenlenen Uluslararası Hukuk Kongresi’nde gündeme gelmiştir. Kongrede, hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesi ve adaletin evrensel değer olarak yaygınlaştırılması hedefiyle 10 Temmuz'un “Dünya Hukuk Günü” olarak benimsenmesine karar verilmiştir. O tarihten bu yana çeşitli ülkelerde hukukla ilgili etkinlikler, seminerler ve farkındalık kampanyaları bu gün kapsamında düzenlenmektedir.
TARİHTE 10 TEMMUZ
MÖ 48 - Dyrrhachium Muharebesi'nde; Gnaeus Pompeius Magnus, Jül Sezar'ı yenilgiye uğrattı.
1778 - Amerikan Devrimi: Fransa Kralı XVI. Louis, Büyük Britanya Krallığı'na savaş ilan etti.
1890 - Wyoming, Amerika Birleşik Devletleri'nin 44. eyaleti oldu.
1894 - İstanbul'da 474 kişinin ölümüne sebep olan bir deprem meydana geldi.
1900 - Paris metrosu açıldı.
1910 - Cerrahpaşa Hastanesi kuruldu.
1913 - Kaliforniya'daki "Ölüm Vadisi"nde sıcaklık, 56.7 °C olarak ölçüldü. Bu, ABD'de ölçülmüş en yüksek sıcaklık derecesidir.
1921 - Yunan Ordusu'nun taarruzuyla, Kütahya-Eskişehir muharebeleri başladı.
1923 - İstanbul'da Harp Akademisi kuruldu.
1939 - İstanbul Beyazıt'daki İnkılâp Müzesi Vali Lütfi Kırdar tarafından açıldı.
1947 - Hindistan'ın ikiye ayrılmasıyla oluşan Pakistan'da Genel Valiliğe Muhammed Ali Cinnah getirildi.
1951 - Randy Turpin, Sugar Ray Robinson'ı yenerek orta sıklet boks şampiyonu oldu.
1952 - Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) kuruldu.
1961 - Galatasaray'lı millî futbolcu Metin Oktay, İtalya'nın Palermo futbol takımına 675.000 liraya transfer oldu.
1962 - Amerika Birleşik Devletleri, kıtalararası haberleşmeyi sağlayacak olan Telstar uydusunu uzaya gönderdi.
1971 - Fas Ordusu'nun bazı birlikleri, "Krallık Rejimi"ne karşı ihtilal girişiminde bulundu. Ülkede, cumhuriyet ilan edildi.
1977 - Ankara İsmetpaşa'da Necdet Adalı ve diğer sol görüşlü militanların gerçekleştirdikleri kahvehane baskınında 2 sağcı öldürüldü.
1973 - Bahama Adaları, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.
1985 - Greenpeace gemisi "Rainbow Warrior", Fransız istihbarat teşkilatı DGSE tarafından Auckland Limanı'nda bombalanarak batırıldı.
1991 - Boris Yeltsin, Rusya Devlet Başkanı olarak göreve başladı.
1992 - Sosyalist Parti, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı.
1992 - Panamalı general Manuel Noriega, Miami, Florida'da yargılandı; uyuşturucu ticareti yapmak ve haraç toplamak suçlarından 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
1996 - Türksat uydusu, Fransız Guyanası'ndan uzaya fırlatılarak geçici yörüngesine yerleşti.
2002 - Peter Paul Rubens'in Masumların Katli isimli tablosu, bir açık arttırmada 76,2 milyon dolara satıldı.
2020 - Ayasofya Camii, Danıştay tarafından cami statüsünde tekrar ibadete açıldı.
2021 - Arjantin, 28 yıl sonra Copa América'yı kazandı.