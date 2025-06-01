10. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda

Teklifin tümü üzerinde söz alan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, vatandaşların ihtiyaçlarının ve taleplerinin teklifte bulunmadığını söyledi.

Kamuoyunda "Kovid-19 düzenlemesi" olarak bilinen düzenlemenin kapsamının genişletilmesinin teklifte yer almadığını belirten Ayan, adaletsizliğin giderilmesinin beklendiğini ifade etti.

Hasta hükümlülerin şartsız tahliye edilmesinin istendiğini aktaran Ayan, teklifte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan hasta hükümlülerin düzenleme dışında tutulmasını kabul etmediklerini kaydetti.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise teklifin çok sayıda vatandaşı ilgilendirdiğini belirtti.

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Teklifteki bazı maddelerin Anayasa'ya aykırı olduğunu savunan Bülbül, denetimli serbestlikle ilgili düzenlemeyi eleştirdi. Bülbül, "Demokrasi ve hukuk devleti inşa edilene kadar mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, teklifin Kovid-19 düzenlemesindeki eşitsizliği gidermediğini söyledi.

"İnfaz Kanunu'muz, yamalı bohçayı da geçmiştir"

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, cezaevlerinde 415 bin 732 hükümlü ve tutuklu bulunduğunu, tutuklu oranının yüzde 15 olduğunu belirtti.

Anayasa'nın, "yargı yetkisini kullananlara, hakimlere ve savcılara emir ve talimat verilemeyeceğine" yönelik hükmünü hatırlatan Yıldız, aynı zamanda Anayasa'da Meclis'te yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili soru sorulamayacağının da hüküm altına alındığını vurguladı. Yıldız, "Soruşturma evresinde olan, İstanbul merkezli belediye soruşturmasında, Ceza Muhakemesi Kanunu 157'nci maddeyi görmezden gelerek, savunma hakları zarar görmeden usulle ilgili işlemlerin tamamı gizli, bu konuda konuşulması, herkesin soruşturma hakkındaki gizliliğe uygun davranması, soruşturma süreçlerine saygı duyması gerekir. Soruşturmalar adli merciler tarafından titizlikle yürütülmekte, gereği tarafsız ve bağımsız mahkemelerce, yargı mercileri tarafından elbette değerlendirilecek ve bir hüküm kurulacaktır. Buradan bazı arkadaşların henüz işin başında bu kadar telaşlanmasını doğrusu anlayamıyoruz." diye konuştu. REKLAM İyi infaz rejimi olmadan, ceza adaletinin tam olarak sağlanamayacağının altını çizen Yıldız, dünyanın her yerinde devletin cezalandırma hakkı ile sanığın haklarının çatışma halinde olduğunu, hukuk devletlerinde bu çatışmanın sınırlarının anayasa, kanunlar ve insan hakları sözleşmeleriyle çizildiğini söyledi.

Teklif ve infaz sistemiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İnsan onurunu merkeze alan, hakim, savcı, avukat gibi uygulayıcıların yanında hükümlülerin de anlayabileceği, karmaşık olmayan, sade, cezanın ıslah edici fonksiyonlarını gözeten, infaz eşitliğini ve adaletini sağlayacak, bu arada cezasızlık algısına sebep olmayacak, sık değiştirilmeye ihtiyaç duyulmayacak etkin İnfaz Kanunu baştan ele alınmalıdır, sıfırdan yapılmalıdır. Gerçekten İnfaz Kanunu'muz eklemeleri, çıkarmaları ile hakikaten yamalı bohçayı da geçmiştir." "Terörün bile 3/4 uygulandığı yerde 4/4 uygulama gerçekten vicdanları kanatıyordu" Yıldız, toplumu suça ve suçluya karşı korurken, suçluyu da yanlış ve hatalı uygulamalara karşı korumanın zorunlu olduğunu ifade etti. Hasta ve yaşlı hükümlülerle ilgili teklifteki düzenlemeleri anımsatan Feti Yıldız, bu konuda iyileştirmeler yapıldığını belirtti. REKLAM Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülerle ilgili düzenlemeyi anlatan Yıldız, "Terörün bile 3/4 uygulandığı yerde 4/4 uygulama gerçekten vicdanları kanatıyordu. Bu, burada düzeltiliyor." dedi.