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100 bin polise İstanbul'da oy kullandırılacağı iddiasına yalanlama

AA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "31 Mart 2019 Pazar günü yapılan mahalli idare seçimleri kapsamında Bakanlığımızca tüm Türkiye'de kolluk görevlisi olarak jandarma ve emniyet teşkilatlarından yapılan geçici görevlendirme sayısı 6 bin 449, son 10 seçimin tamamında yapılan geçici görevlendirmenin toplamı iftira edilen rakamın yarısına bile ulaşmadığı göz önüne alındığında yapılan paylaşımların ne kadar gerçek dışı, kasıtlı olduğu kolayca anlaşılacaktır" denildi

İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığından, 100 bin polisin İstanbul'a getirilerek 23 Haziran'da yapılacak seçimde oy kullandırılacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve seçmen listelerinin, 31 Ocak itibarıyla kesinleştiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında ikamet zorunluluğu olmaması nedeniyle 100 bin polisin İstanbul'a getirilerek oy kullandırılacağına ilişkin gerçek dışı paylaşımların kasıtlı olarak servis edildiği belirtildi.

Yanıltıcı bir algı oluşturulmaması için gerçek durumun kamuoyuyla paylaşılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edilen açıklamada, 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun"un ilgili maddesindeki hükme işaret edildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için seçmen listeleri, 'Adrese Dayalı Nüfus Sistemi Kayıtları'na dayanılarak hazırlanıp, 4 Ocak 2019 tarihinde askıya çıkarılmış, gelen itirazlar değerlendirilerek seçime katılacak her siyasi partiye de gönderilerek 31 Ocak tarihi itibarıyla kesinleştirilmiştir. Seçimlerin yenilenmesi gereken yerlere ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun almış olduğu 1683 sayılı kararda seçmen listelerinde güncelleme yapılmayacağı net bir şekilde ifade edilmiştir.

Ayrıca 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan mahalli idare seçimleri kapsamında Bakanlığımızca tüm Türkiye'de kolluk görevlisi olarak jandarma ve emniyet teşkilatlarından yapılan geçici görevlendirme sayısı 6 bin 449, son 10 seçimin tamamında yapılan geçici görevlendirmenin toplamı iftira edilen rakamın yarısına bile ulaşmadığı göz önüne alındığında yapılan paylaşımların ne kadar gerçek dışı, kasıtlı olduğu kolayca anlaşılacaktır."

Açıklamada, hukuken ve fiilen mümkün olmadığı veya olmayacağı çok açık olan ve güvenlik kuvvetlerinin başarılı çalışmalarına gölge düşürmek amacıyla yapılan iftira niteliğindeki bu tür paylaşımların, mesai mefhumu gözetmeksizin terörle mücadele ve asayiş olaylarının önlenmesi için cansiperane görev yapan kolluk birimlerini derinden yaraladığı belirtildi.

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