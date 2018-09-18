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100 ve 200 Euro'yu 50 Euro boyutuna indirdi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) gelecek yıl 28 Mayıs’ta dolaşıma girecek yeni 100 ve 200 Euro'luk banknotları tanıttı. Banka, cüzdanlara sığmadığı gerekçesiyle 100 ve 200 Euro'yu 50 Euro boyutuna indirdi

18.09.2018 - 08:38 | Güncelleme:

Avrupa Merkez Bankası (ECB) 28 Mayıs 2019’da piyasaya sürülecek yeni 100 ve 200 Euro'luk banknotu Frankfurt'taki genel merkezinde Yönetim Kurulu Üyesi Yves Mersch’in katılımıyla düzenlenen basın toplantısıyla tanıttı. Mersch, yeni 100 ve 200 Euro'luk banknotların piyasa sürülmesiyle tüm Euro banknot serisinin sahteciliğe karşı güçlü bir koruma sunmaya devam edeceğini vurguladı.


AVRUPA SERİSİ TAMAMLANDI

Bankadan yapılan açıklamaya göre, daha önce piyasaya sürülen yeni seri 5,10,20 ve 50'lik Euro banknotlardan sonra 100 ve 200'lük banknotlarla Avrupa serisi tamamlandı.

Önceki serilere göre daha yenilikçi güvenlik özelliklerine sahip 100 ve 200'lük yeni Euro banknotlar, aynı zamanda diğer seriler gibi "hisset, bak ve eğ" yöntemiyle de test edilebiliyor.

Yeni 100 ve 200 Euro'luk banknot, ilk olarak 20 Euro'luk banknotta kullanılan yenilikçi "portre penceresi" teknolojisini içeriyor. Banknot ışığa tutulduğunda hologram üzerindeki pencere şeffaf hale geliyor ve mitolojik bir figür olan 'Europe'un portresi, banknotun her iki tarafından da görülebilecek şekilde ortaya çıkıyor. Ayrıca ışık altına tutulduğunda gri şeridin üzerinde de küçük Euro sembolleri beliriyor.


BOYUTU KÜÇÜLDÜ

Çıplak gözle görülebilen güvenlik özelliklerine ek olarak, yeni Euro banknotlar ayrıca makine tarafından okunabilir güvenlik özelliklerine de sahip. Yeni 100 ve 200'lük Euro banknotlarda bu özellikler geliştirildi ve banknotların işlenmesi ve hızlı bir şekilde doğrulanabilmesi için yenileri eklendi.

Yeni piyasaya sürülecek Euro  banknotların yükseklik boyutu da kullanımını pratikleştirmek amacıyla küçültülerek, 50 Euro  ölçülerine getirildi. Ancak uzunluğu değiştirilmedi.


Banknotları güncelleme işlemi, sahtecilikle mücadele çerçevesinde 2002 yılında gündeme gelmişti. Daha önce 5, 10, 20 ve 50 Euro'luk banknotlar güncellenerek piyasaya sürülmüştü.

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