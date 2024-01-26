Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Kültür Sanat
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Edebiyat
        Müzik
        Sinema
        Tiyatro
        Fotoğraf
        Opera-Bale
        Heykel
        Haberler Kültür-Sanat Resim 100 yıldır kayıp olan Klimt tablosu bulundu

        100 yıldır kayıp olan Klimt tablosu bulundu

        Avusturyalı ünlü ressam Gustav Klimt'in 'Bayan Lieser'in portresi' tablosu yaklaşık 100 yıl aradan sonra ortaya çıktı. 50 milyon avro değer biçilen tablo, 24 Nisan'da açık artırmada satılacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 16:51 Güncelleme: 26.01.2024 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        100 yıldır kayıptı! 'Bayan Lieser' bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avusturya merkezli müzayede evi Im Kinsky, Gustav Klimt'in son eserlerinden biri olan ve en son 1925 yılında fotoğraflanan ünlü tablonun ortaya çıktığını belirtti.

        Müzayede evi, "Tablonun daha önce kayıp olduğu düşünülüyordu. Onlarca yıldır bu önemli sanat eseri, kamuoyu tarafından bilinmeyen bir Avusturya vatandaşının özel mülkiyetindeydi" dedi.

        1917 yılında yapılan tablonun dünyayı gezerek sergileneceğini belirten Im Kinsky, tablonun 1998 Washington İlkeleri uyarınca yapılan bir anlaşmaya dayalı olarak Adolf ve Henriette Lieser'in yasal halefleri adına 24 Nisan'da açık artırmada satılacağını ifade etti.

        WASHINGTON İLKELERİ

        REKLAM

        44 ülke, sivil toplum kuruluşları ve sanat uzmanları, 1998 yılında Washington Konferansı'nda bir araya gelerek savaş zamanı Nazilerin çoğunlukla Yahudi ailelerin zorla el koyduğu mülklerini gerçek sahiplerine iade edilmesinin yollarını ele alan Washington İlkeleri'ni (11) belirlemişti.

        "NAZİ DÖNEMİNDE EL KONULAN SANAT ESERLERİ UZMANLIĞI"

        Im Kinsky, tablonun küçük bir müzayede evi olarak kendilerinin tercih edilmesiyle ilgili olarak "Klimt'in eserlerinin konumlandırılması konusundaki uzun yıllara dayanan deneyimin ve daha da önemlisi, Nazi döneminde el konulan ve ele geçirilen sanat eserleriyle ilgilenme konusundaki uluslararası uzmanlığının bir takdiridir" ifadelerini kullandı.

        85 milyon sterline satıldı, rekor kırdı
        85 milyon sterline satıldı, rekor kırdı
        ÖNERİLEN VİDEO
        #gustav klimt
        #Bayan Lieserin portresi
        #Avusturyalı ressam
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Koca: İlk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı
        Bakan Koca: İlk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı
        Ek zam kanunu Cumhurbaşkanlığına gönderildi
        Ek zam kanunu Cumhurbaşkanlığına gönderildi
        Çay-tuz tartışmasına Rizeliler de katıldı!
        Çay-tuz tartışmasına Rizeliler de katıldı!
        Ölümlü kazada kanında uyuşturucu çıkan sürücü serbest!
        Ölümlü kazada kanında uyuşturucu çıkan sürücü serbest!
        Tete'de sıcak gelişme!
        Tete'de sıcak gelişme!
        "İhracatta kurun önemli bir etkisi yok"
        "İhracatta kurun önemli bir etkisi yok"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil tutuklandı!
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil tutuklandı!
        Bakan Tekin velilere seslendi! Kaç saat okuyarak örnek oluyorsunuz?
        Bakan Tekin velilere seslendi! Kaç saat okuyarak örnek oluyorsunuz?
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor