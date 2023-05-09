Halka arz yani şirketlerin hisselerini borsada satıp vatandaşı ortak alması hem sermaye piyasalarının hem ülkelerin gelişimi için olmazsa olmazlardan. Şirketlerin bankalar yerine vatandaştan daha ucuz ve uzun vadeli kaynak elde etmesi diğer yandan vatandaşın şirketlere ortak olması sonucu sermayenin tabana yayılması kapitalist piyasa ekonomisinin önemli keşiflerinden birisi. Faydaları saymakla bitmez. Ancak tıpkı 2010-2014 arasında olduğu gibi bir yandan halka açılan şirketlerin birçoğunun KOBİ niteliğinde küçük şirketlerden oluşması diğer yandan bu şirketlerin büyük çoğunluğunun halktan topladıkları kaynağı şirketler yerine patronların cebine aktarması bu aralar yapılan halka arzların toplumsal faydaları konusunda soru işaretleri yaratıyor.

TAVAN PROPAGANDASI ETKİLİ

Diğer yandan halka açılan şirketlerin hisselerinin halka arz şekli nedeniyle vatandaşa bir hamburger parası kadar az hisse alabilme olanağı sağlaması, sonrasında ise halka açılma sorasında hisselerin büyük bölümünü alan bazı kesimlerin hisseyi 10-15 tavan olacak şekilde yukarı tırmandırması ve bunun propagandasını yaparak vatandaşı halka arzlara çekmesi de büyük sorunlardan. Böylece 10 liradan halka açılan şirket hissesi 100 liraya çıkıyor. Kafalarda ise değeri 100 lira olan şirketi patronlar neden 10 liraya halka açıyor sorusu bırakıyor. Bu hisselerden bir bölümü de zirveye çıktıktan sonra aynı hızla düşüyor ve olan hisseyi zirveden alan yatırımcıya oluyor. Diğer yandan piyasadan bu paranın çıkması endeksin istenilen düzeye çıkmasının önünde ciddi bir bariyer olarak duruyor ve bu durum borsanın olması gereken rolüne ilişkin algıları da bozuyor. Vatandaş gözünde borsayı kısa vadede büyük paralar kazanılabilecek bir kumar alanı olarak gösteriyor. Tüm bunlara rağmen halka arzlar ile yatırımcıların borsa ile tanışması ise olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Borsadaki yatırımcı sayısı 3 yılda yaklaşık 4 milyon artarak son olarak 5 milyon 21 bin kişiyi buldu.

SEÇİME RAĞMEN SON SÜRAT

Biraz rakamlara bakalım. 2021'de 52 şirket halka açılarak halktan 21.7 milyar lira topladı. Geçen yıl 40 şirket 19.3 milyar liralık halka arz yaptı. Bu yılbaşından itibaren 13 şirket borsaya geldi, 3 şirket de sırada. Bu yıl seçime rağmen son sürat devam eden halka arzlar ile şirketler yatırımcılardan 23.7 milyar lira toplayarak 16 şirketi halka açtı. Son 3 yılda 108 şirket vatandaştan 64.7 milyar lira kaynak ede etti. Özellikle bu yıl seçim nedeniyle endişeli olan borsada Türkiye'nin bel kemiği şirketlerin piyasa değerleri tarihi düşük düzeylere gerileyerek bazı uzmanların deyimi ile 'bedava' hale gelirken halka arzların aynı hız ve aynı yöntemlerle sürmesi borsa ile halka arz ilişkisinin mantığının kavranmasını zorlaştırıyor.

YILBAŞINDAN BU YANA 23.7 MİLYAR DOLARLIK HALKA ARZ

Şirket adı Halka arz fiyatı (TL) Son Fiyat Halka Arzdan Bu Yana Getiri (%) İşlem Görme Tarihi Halka Arz Büyüklüğü (milyon TL) Tapdi Oksijen 10,21 20,18 97,65 1.01.2023 285,9 Söke Un 7,5 11,08 47,73 12.01.2023 581,3 Astor Enerji 12,5 44,24 253,92 18.01.2023 2.625,0 Maçkolik 38,00 47,72 25,58 26.01.2023 323,0 Bülbüloğlu Vinç 31,00 42,12 35,87 6.02.2023 356,5 Göknur Gıda 11,00 12,2 10,91 9.03.2023 871,8 Akfen Yenilenebilir Enerji 9,80 11,24 14,69 16.03.2023 3.335,6 Eksun Gıda 48,90 59,9 22,49 24.03.2023 980,1 Koza Polyester 24,50 40,8 66,53 13.04.2023 1.087,6 CVK Maden 105,00 143,5 36,67 13.04.2023 882,0 Europower Enerji 40,60 67,1 65,27 20.04.2023 2.436,0 Graintürk Tarım 17,60 25,22 43,30 26.04.2023 440 CW Enerji 108,60 131,3 20,90 5.05.2023 3.258,0 Büyük Şefler Gıda 22,50 832,5 Bien Yapı 42,80 3.714,0 Kayseri Şeker 16,27 1.724,0 Toplam 23.733,1

Kaynak: TEB Yatırım Menkul Değerler

BU YIL EN İYİ GETİRİ ASTOR'DA

Halka arzların ayrıntılarına baktığımızda bu yıl en büyük halka arz geliri elde eden şirketler Akfen Yenilenebilir Enerji, Astor Enerji ve henüz halka arz yapacağı açıklanan Bien Yapı olacak. Bu 3 şirketin geliri 3 milyar lirayı aşıyor. Yılbaşından bu yana halka açılan şirket hisselerinden en fazla getiriyi Astor Enerji elde etti. Ancak halka açılan her şirketin hissesinde yaşanan onlarca tavana rağmen sonrasında hisselerin gerilemesi nedeniyle bu yılki halka arzların getirisinin genelde göz doldurmadığı görüldü. Halka arz fiyatının ancak yüzde 10 veya 20 üzerinde olan bir çok şirket var. 2022'deki halka arzlarda halka arz tarihinden bu yana kaybettiren 3 hisse bulunuyor. Yüzde 10 veya 20 gibi cüzi getiri sağlayan hisseler de göze çarpıyor. 2021'deki halka arzlarda da o gündün bu yana 8 hisseyi alan yatırımcı zararda yani getirisi ekside. Aradan 2.5 yıl geçmiş olmasına rağmen çok az şirketin getirisi göz dolduruyor.

2022'de 40 ŞİRKET HALKA AÇILMIŞ VE 19.3 MİLYAR LİRA TOPLAMIŞTI

Şirket Halka arz fiyatı (TL) Son Fiyat Halka Arzdan Bu Yana Getiri İşlem Görme Tarihi Halka Arz Büyüklüğü (milyon TL) PNLSN 10,20 34,48 238,04% 18.02.2022 214,2 HUNER 1,82 5,89 223,63% 21.02.2022 236,6 DAPGM 18,50 35,9 94,05% 24.02.2022 555,4 INVES 24,00 244,6 919,17% 1.03.2022 900,0 HTTBT 12,25 28,88 135,76% 3.03.2022 431,1 KLSYN 1,45 2,93 102,07% 4.03.2022 156,4 GZNMI* 5,38 12,3 128,43% 8.03.2022 140,0 GRSEL 8,25 15,6 89,09% 9.03.2022 181,5 ENSRI 14,00 7,66 -45,29% 22.03.2022 119,0 SMRTG 14,00 61,5 339,29% 24.03.2022 534,7 LIDER 18,65 64,8 247,45% 4.04.2022 380,5 CONSE 4,50 5,17 14,89% 20.04.2022 519,8 SUWEN 18,50 62,6 238,38% 21.04.2022 425,5 BMSTL 17,50 45 157,14% 27.04.2022 190,3 KMPUR 29,00 73,9 154,83% 28.04.2022 957,0 IMASM 15,00 22,02 46,80% 29.04.2022 210,0 YYLGD 12,50 24 92,00% 20.05.2022 887,5 SUNTK 26,00 34,6 33,08% 20.05.2022 729,5 SEGYO 1,10 1,75 59,09% 7.06.2022 223,7 EUREN 16,25 8,68 -46,58% 8.06.2022 548,9 PRDGS 2,29 5,26 129,69% 15.06.2022 151,1 MAKIM 8,80 22,2 152,27% 17.06.2022 158,0 KCAER* 9,76 13,38 37,02% 30.06.2022 1.543 RUBNS 12,50 18,07 44,56% 6.07.2022 306 KLRHO 7,10 20,94 194,93% 7.07.2022 692 KRPLS 4,68 5,8 23,93% 28.07.2022 367 OBASE 10,50 14,65 39,52% 3.08.2022 147 BARMA 36,00 11,23 -68,81% 10.08.2022 378 AZTEK 10,90 23,4 114,68% 17.08.2022 273 HKTM 11,00 38,04 245,82% 18.08.2022 132 ALFAS 58,50 277,8 374,87% 16.11.2022 538,2 SNICA 20,03 21,54 7,54% 24.11.2022 801,2 OZSUB 7,69 13,35 73,60% 29.11.2022 153,8 PLTUR 9,10 9,96 9,45% 14.12.2022 450,45 BRKVY 14,20 17,69 24,58% 15.12.2022 170,4 TERA 10,00 20,84 108,40% 22.12.2022 165 AHGAZ 66 82,45 24,92% 22.12.2022 3481,5 EYGYO 14,23 18,32 28,74% 2.01.2023 348,635 ONCSM 17,50 62,6 257,71% 4.01.2023 104,1 SDTTR 32 82,5 157,81% 4.01.2023 392 Toplam 19.294,1

Kaynak: TEB Yatırım Menkul Değerler