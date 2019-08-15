Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, sigaradan alınan maktu vergi tutarı 0.2895 liradan, 0.3899 liraya çıktı. Paket başına asgari maktu vergi tutarı 7.8 TL oldu. Bu artışla 11.60 TL'nin altında sigara kalmayacak.

Asgari maktu vergi, ucuz sigaralardan belli bir tutarın altında vergi alınmasını önlemeyi amaçlıyor. Yeni düzenlemeyle bir paket sigaradan alınan en az vergi 5.80 TL’den 7.80 TL’ye çıktı. Daha önce 8.60 TL’nin altındaki sigaralar asgari bir vergiyi öderken, artık 11.60 TL’nin altındaki paketler için aynı vergi ödenecek. Başka bir ifadeyle, yeni vergi düzenlemesiyle birlikte 11.60 TL’nin altında fiyatla sigara satılamayacak.

Sigaraya en son 2 Ağustos'ta zam gelmiş, 1-3 TL'lik zammın ardından 12 TL'ye satılan bir sigara 15 TL'ye yükselirken, 16 TL'ye satılan bir sigara da 17 TL olmuştu.