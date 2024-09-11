11 EYLÜL SALDIRILARI NASIL OLMUŞTU?

11 Eylül 2001 Salı günü, saldırganlar Amerikan yolcu uçaklarını kaçırmış ve New York'taki iki gökdelene çarparak binlerce kişinin ölümüne neden olmuştu.

Bu saldırılar sadece Amerika için değil, tüm dünya için yüzyılın en travmatik olaylarından biri oldu.

Fotoğfaf notu: New York'ta, Manhattan'daki İkiz Kulelere yapılan 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenler İkız Kulelerde düzenlenen törenle anıldı. Zuccoti Park'ta yapılan anma töreninde saldırılar sırasında ölenlerşn yakınları da ellerinde fotoğraflar taşıyarak katıldı. (Anadolu Ajansı, 2009)