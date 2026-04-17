        Haberler Gündem Güncel 11 gündür kayıp: Arama çalışmaları sürüyor

        Kırşehir'de 11 gündür kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Kırşehir'de 11 gündür kayıp olan kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, kayıp kişinin üzerinde iletişim aracı bulunmaması nedeniyle teknik takip imkanının sınırlı olduğu, hareket yönüne ilişkin teyit edilen somut veriye ulaşılamadığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 13:48 Güncelleme:
        Kırşehir'in Mucur ilçesinde yaşayan ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürülen Ramazan Karaaslan'dan (46) 11 gündür haber alınamıyor. Karaaslan'ın bulunması için Jandarma ve AFAD ekiplerinin bölgedeki farklı alanlarda başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.

        Arama faaliyetleri sırasında bölgedeki metruk yapılar, kuyular, menfezler ve sazlık alanlar başta olmak üzere riskli noktalar incelenirken, şu ana kadar Karaaslan'a ait herhangi bir kıyafet, eşya veya biyolojik emareye henüz rastlanmadı.

        Kırşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise kayıp kişinin üzerinde iletişim aracı bulunmaması nedeniyle teknik takip imkanının sınırlı olduğu, hareket yönüne ilişkin teyit edilen somut veriye ulaşılamadığı belirtildi.

        Çalışmalar kapsamında 13 kilometrekarelik alanın havadan, 80 kilometrekarelik alanın karadan tarandığı, Kızılırmak hattı boyunca 45 kilometrelik kıyı şeridinin yaya unsurlarca, 45 kilometrelik su üstü hattının ise botlu ekiplerce kontrol edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bugüne kadar yürütülen arama faaliyetlerinde toplam 424 personel görev almış, 4 insansız hava aracı (İHA) ile 3 arama ve iz takip köpeği sahada etkin olarak kullanılmıştır. Mevcut aşamada arama faaliyetleri, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarından komando timi, İHA unsurları ve asayiş timi olmak üzere toplam 20 personel tarafından Kesikköprü mevkisinden Sarıyahşi ve Hirfanlı havzasına kadar olan hatta, hava şartları da dikkate alınarak ırmak kenarında ve dron desteğiyle ırmak üzerinde fiziki arama şeklinde devam ettirilmektedir.

        Bununla birlikte komşu illerden ve yerel kaynaklardan ulaşan her türlü ihbar ve bilgi de titizlikle değerlendirmeye alınmaktadır. Süreç, teknik ve İHA destekli arama, istihbarat takibi, yerel ihbarların değerlendirilmesi ve adli tahkikat çerçevesinde çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Yeni bir somut veri, bulgu veya güvenilir ihbar alınması halinde ilgili birimlerimizce gerekli operasyonel süreçler derhal devreye alınacaktır."

        Mucur ilçesinde yaşayan ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürülen Ramazan Karaaslan, 6 Nisan'da öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra dönmemiş, yakınları kayıp ihbarında bulunmuştu. Kent merkezine bağlı Kesikköprü mevkisine gittiği ve burada kaybolduğu öğrenilen Karaaslan için arama çalışması başlatılmıştı.

        Tuncay Sonel hakkında açığa alındı
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Boşandılar
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Zengin cesareti
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yargıtay'dan flaş ücret zammı kararı
        Sessizliğini bozdu
        Çatışmaları ortak
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
