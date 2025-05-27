Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 11 il için "sarı" meteorolojik uyarı - Güncel haberler

        11 il için "sarı" meteorolojik uyarı

        İçişleri Bakanlığı, yarın 11 il için "sarı" meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 23:18 Güncelleme: 27.05.2025 - 23:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        11 il için "sarı" meteorolojik uyarı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, yarın gök gürültülü sağanak nedeniyle 11 il için sarı uyarı verildiği belirtildi.

        Açıklamaya göre, Adana ve Mersin'in kuzeyi, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Hatay'ın kuzey ilçeleri, Sivas'ın güneyi ve Malatya'nın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        Artvin'in iç kesimleri ve Erzurum'un doğusu ile Ardahan ve Kars'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

        Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #meteoroloji
        #son dakika
        #son dakika haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş yerine patlayıcı attılar: 7 kişi yaralı
        İş yerine patlayıcı attılar: 7 kişi yaralı
        ABD uluslararası öğrencilerin sosyal medya hesaplarını kontrol edecek
        ABD uluslararası öğrencilerin sosyal medya hesaplarını kontrol edecek
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        Papara kilit!
        Papara kilit!
        Medvedev'den Trump'a yanıt
        Medvedev'den Trump'a yanıt
        Ütü ile öldürdü: Diğer yarımı kaybettim
        Ütü ile öldürdü: Diğer yarımı kaybettim
        Kral Charles'tan Kanada'ya önemli ziyaret
        Kral Charles'tan Kanada'ya önemli ziyaret
        'Kademeli vize' daha etkin uygulanacak
        'Kademeli vize' daha etkin uygulanacak
        Trump: Putin ateşle oynuyor
        Trump: Putin ateşle oynuyor
        "Kobe Bryant'a verdiğim sözü tuttum"
        "Kobe Bryant'a verdiğim sözü tuttum"
        Çin'de bir fabrikada patlama: 5 ölü
        Çin'de bir fabrikada patlama: 5 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Hapis cezası aldı
        Hapis cezası aldı
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"