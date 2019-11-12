On Numara 11 Kasım sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 901. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. Büyük ikramiye 3 kişi arasında bölündü ve kişi başı 192.270,70 TL düştü. İşte, MPİ 11 Kasım çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 11 KASIM 2019: 4 - 7 - 9 - 10 - 12 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 32 - 37 - 41 - 45 - 62 - 64 - 70 - 74 - 75 - 76 - 78 - 80

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / MALTEPE - İZMİR / ÖDEMİŞ - KONYA / AKŞEHİR

10 bilen kişi sayısı : 4 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 192.270,70 TL 9 bilen kişi sayısı : 116 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.315,00 TL 8 bilen kişi sayısı : 2.200 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 175,25 TL 7 bilen kişi sayısı : 22.390 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24,50 TL 6 bilen kişi sayısı : 134.985 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,30 TL

Hiç bilmeyen kişi sayısı : 220.790 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,30 TL

ON NUMARA OYUNU NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA SONUÇLARI 4 KASIM: 1 - 10 - 25 - 27 - 29 - 38 - 39 - 40 - 43 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 62 - 64 - 68 - 74 - 75 - 77 - 78