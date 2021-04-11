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11 Nisan koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 11 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

11 Nisan koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 3.798.333'e yükseldi. 33.702 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü

11 NİSAN CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

10 NİSAN CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

10 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE GENELİNDE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 735 Kovid-19 testi yapıldı, 52 bin 676 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 735 Kovid-19 testi yapıldı, 52 bin 676 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 497 oldu.

Son 24 saatte 32 bin 539 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 301 bin 217'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 41 milyon 297 bin 580'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 798 bin 333, vefat sayısı 33 bin 702, ağır hasta sayısı 2 bin 739 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 134 milyon 977 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 921 bini, iyileşenlerin sayısı ise 108 milyon 656 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 31 milyon 734 bine, Brezilya'da 13 milyon 286 bine, Hindistan'da 13 milyon 191 bine ve Fransa'da 4 milyon 939 bine ulaştı.

Brezilya'da son 24 saatte 4 bin 249 kişi yaşamını yitirirken bu rakam, salgının başlangıcından bu yana en yüksek ölü sayısı olarak kayda geçti.

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yönetiminin salgınla mücadele politikalarına yönelik meclis araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (PHE),ülkede 8 Aralık'ta başlayan aşılama programıyla 60 yaş üstündeki 10 bin 400 can kaybının önlendiğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA),Amerikan ilaç firması Johnson and Johnson tarafından geliştirilen aşının kanda pıhtılaşma sonucu damar tıkanmasına neden olup olmadığını araştırmaya başladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşılardan düşük gelirli ülkelerin şimdiye kadar sadece yüzde 0,2 pay alabildiğine dikkati çekerek, aşıların küresel dağılımında şok edici bir dengesizlik olduğunu söyledi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, salgın nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının çok hızlı şekilde arttığı uyarısında bulundu.

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı bazı camilerde belirli günlerde cemaate ücretsiz Kovid-19 testi yapılmaya başlandı.

Norveç'te doğum günü kutlamasında salgın kısıtlamasını ihlal eden Başbakan Erna Solberg'e 20 bin Norveç kronu (yaklaşık 2 bin 350 dolar) para cezası kesildiği bildirildi.

Hollanda, Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca aşısının kullanımını 60 yaşın altındaki kişiler için durdurduğunu açıkladı.

Bosna Hersek'in Saraybosna Kantonu'nda (KS) vaka sayılarındaki artışın ardından yalnızca paket servis veren restoran ve kafelerin, üç tarafının açık olması koşuluyla bahçelerinde de hizmet verebilecekleri açıklandı.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, vaka sayılarının artması sonucu başkent metropolünde "yarı olağanüstü hal (OHAL)" tedbirleri uygulamaya hazırlandıklarını söyledi.

Japon araştırmacılar, Kovid-19'un İngiltere'de tespit edilen varyantının, ilk ortaya çıkan virüsten 1,32 kat daha bulaşıcı olduğunu belirledi.

Venezuela, salgınla mücadele kapsamında aşı satın alımı için İngiltere ve ABD'den dondurulan altın rezervlerinin ve hesaplarının serbest bırakılmasını talep etti.

Fas hükümeti, salgınla mücadele kapsamında alınan kısıtlama kararlarının bir ay süreyle uzatıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan, salgın tedbirleri kapsamında ramazan süresince belirli sayıda ziyaretçinin alınacağı Mescid-i Haram'a "izinli giriş" uygulamasına riayet etmeyenlere para cezası uygulanacağını açıkladı.

Kazak bilim insanları tarafından geliştirilen ve QazVac (QazKovid-in) olarak adlandırılan aşının, Türkiye'deki fabrikada şişelere doldurulacağı bildirildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ev sahipliği yapacak 12 şehirden 8'inde karşılaşmaların seyircili oynanacağı kaydedildi.

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