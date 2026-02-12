Canlı
        Haberler Bilgi Magazin 11 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI | Eşref Rüya, Sahipsizler, Yeraltı, Kuruluş Orhan... Dünün reyting sonuçları ile ABC, AB, Total sıralamasında kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları 11 Şubat 2026: Dünün reyting sonuçları ile ABC, AB ve Total sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

        11 Şubat 2026 Çarşamba akşamı ekrana gelen dizi, film, yarışma ve programlar ABC, AB ve Total sıralamasında birinci olmak için yarıştı. Kanal D'de Eşref Rüya, Star TV'de Sahipsizler, Now TV'de Yeraltı, ATV'de Kuruluş Orhan dizileri ile TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yarışması yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Show TV'de Güldür Güldür Show programı tekrar bölümüyle ekrana gelirken TRT 1'de Uçuş Planı filmi yayınlandı. Şimdi tüm gözler dünün reyting sonuçlarına çevrilmiş durumda. İşte, 11 Şubat 2026 reyting sonuçları ile ABC, AB ve Total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 07:42 Güncelleme: 12.02.2026 - 07:42
        1

        Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın ilk sırada yer aldığı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 11 Şubat 2026 Çarşamba akşamı ekranlara gelen Eşref Rüya, Sahipsizler, Yeraltı, Kuruluş Orhan, Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026, Güldür Güldür Show ve Uçuş Planı yapımları ABC, AB ve Total sıralamasında zirvede yer almak için mücadele verdi. Peki hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte 11 Şubat 2026 reyting sonuçları ile ABC, AB ve Total’de ilk sırada yer alan yapım...

        2

        11 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        11 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.

        3

        11 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA ABC REYTİNG SIRALAMASI

        4

        11 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        11 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
