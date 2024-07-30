11 ülke Istanbul Fringe Festival'ine geliyor

Türkiye’den ve dünyadan tiyatro, dans ve performans disiplinlerinde üretilen alternatif işleri 2019’dan beri seyirciyle buluşturan Istanbul Fringe Festival, 6. edisyonuyla 13-21 Eylül tarihleri arasında bir kez daha kente yayılacak. İsmini aldığı Latince “fringere” eyleminden hareketle her yıl çeşitlendirdiği programıyla sınırları sorgulayan, onlarla oynayan festival, sınırları geçirgenleştirmeye gayret ediyor.

Dünyanın dört bir yanından İstanbul’un her köşesine

Alternatif ve yenilikçi işler üreten genç sanatçılara işlerini uluslararası platformda sergileme imkanı sunan festival, bu yıl da Türkiye’nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Fransa, İtalya, Hollanda, Singapur, Slovenya, Tayvan, Japonya ve Yunanistan olmak üzere toplam 11 ülkeden ekipleri İstanbul’da ağırlayacak.

Festivalin mekanları ise bu sene çeşitleniyor. Akbank Sanat, Arter, Barış Manço Kültür Merkezi, BeReZe Gösteri Evi, DasDas, ÇAK Studio, ENKA Oditoryumu, Hope Alkazar, Kadıköy Belediyesi Alan Kadıköy gibi festival mekanlarına bu yıl BOVA Beyoğlu, CoBAC Workspace, Eksibir, İstos, Ortaköy Kültür Merkezi, Öktem Aykut, Sahne Kadir Has, sbcs Studio ve Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi gibi farklı disiplinlerde mekanlar ekleniyor. REKLAM Festival Programında Neler Var? Istanbul Fringe Festival 2024, bu yıl da açılış etkinliğini 13 Eylül’de Kadıköy Belediyesi Alan Kadıköy’de gerçekleştirecek. Yunanistan’dan The Black Matter Productions imzalı The Kitchen Dance A House Trance Vocabulary performansıyla başlayacak festival, açılış partisiyle disiplinlerarası bir geceye davet ediyor. Gösteri, festival kapsamında 18 Eylül’de ise Eksibir’de bir kez daha seyirciyle buluşacak.

Festivalin klasikleşen mekanlarından Alan Kadıköy bu sene 5 farklı gösteriye daha ev sahipliği yapacak. 16 Eylül’de Belçika’dan Cage-Free, 17 Eylül’de Ekin Tunçeli imzalı Heartquake, 18 Eylül’de Hollanda’dan UIT|EEN|VAL II, 19 Eylül’de klasikleşen Fringe Kısalar ‘24 gösterimleri Kadıköy Belediyesi’nin destekleriyle Alan Kadıköy’de olacak.

REKLAM The 11th Hour 20 Eylül’de ise Alan Kadıköy’de sahne gece etkinliğine açılacak. Singapur’dan Decadance Company’nin gösterisi olan The 11th Hour, “Death to Duets” ve “四” tematik bir çiftli gösteri olarak festival programında yer buluyor. Ölüm konusunu ve sonrasında ne olacağına dair eskimeyen spekülasyonları hicivli bir şekilde ele alan karanlık bir dans komedisi olan "The 11th Hour”, sonlar ve onları kabul edememekle ilgili. Saat 22.30’da başlayacak 60 dakikalık bu gösteri, ölümden sonra hala bir şekilde var olabileceğimiz fikrini kurgulamak için iyi yerler, kötü yerler, vampirler, hortlaklar, hayaletler ve zombiler hakkında hikayeler uydurulan bir gece seansı sunuyor.

REKLAM Untethered İlk yılından bu yana festival mekanları arasında bulunan DasDas, bu yıl aynı gün iki farklı gösteriye ev sahipliği yapacak. 14 Eylül saat 19.00’da Amerika Birleşik Devletleri’nden The How Company’nin performatif işi Untethered ve ardından saat 21.00’de Fransa’dan el (Hand), kalp (Heart) ve kafa (Head) arasındaki sürekli faaliyet üzerine bir dans gösterisi olan HHH DasDas’a konuk olacak.

Festivalin ikinci gününde seyirciyle buluşacak diğer bir etkinlik ise, Sahne Kadir Has’ta gösterim yapacak Parrhesia 2. Foucault'nun Parrhesia - Gerçeği Söylemek adlı kitabından yola çıkan oyunun ikinci edisyonu olan bu gösteri, Echoes Sahne & Tiyatro KaST birlikteliğiyle sahneleniyor. REKLAM The Whisper of the Waves Istanbul Fringe Festival 2024’ün en geniş katılımlı etkinliği ise 15 Eylül’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahne’de gerçekleşecek olan The Whisper of the Waves. Tayvan’dan Shinehouse Theatre’ın The Whisper of the Waves gösterisi, sosyal meseleler ve teatral şiirsellik arasında güzel bir denge kuruyor. Metin ve hareket, akıcı bir şekilde stilize edilmiş bir prodüksiyonda bir araya gelirken, kilit bir soruyu da ortaya koyuyor: Başınıza bir felaket gelse ne yapardınız ve kime başvururdunuz?

Bu yıl ilk kez Beşiktaş Belediyesi’nin katkılarıyla Ortaköy Kültür Merkezi’ne iki farklı gösteriyle konuk olacak Istanbul Fringe Festival, 16 Eylül’de clown, doğaçlama, kabare ve fiziksel komedinin büyülü dünyaları aracılığıyla insan kırılganlığını kucaklamanın yollarını araştıran interaktif ve meta-teatral bir solo gösteri olan Be My Guest’i seyirciyle buluşturuyor. 17 Eylül’de ise GONG Sahne’nin GONG performansı sıra dışı bir deneyime çağırıyor.

REKLAM ENKA Sanat ve Istanbul Fringe Festival iş birliği ile 17 Eylül’de ENKA Oditoryumu’nda sahnelenecek The Life of Hokusai ise nefes kesici bir gösteri. Bu sıra dışı performans, ünlü Japon ressam Katsushika Hokusai’nin hayatındaki iç çatışmaları, dans ve dövüş sanatlarının bir karışımı olan geibu aracılığıyla tasvir ediyor. Performans, sanatçının hayatından zorlu bir dönemini yansıtırken, eserlerinin devasa bir “canlı projeksiyona” yansıtılması ile izleyicilere büyüleyici bir görsel deneyim sunacak.

Istanbul Fringe Festival, 18 Eylül’de bir sanat galerisi olan Öktem Aykut’ta gerçekleşecek Tropikal Kapısı oyunuyla disiplinlerarası bir ortaklığa imza atıyor. Esme Madra ve Büşra Albayrak tarafından yaratılan bu oto-kurmaca oyun, seyirciyi 2023 yılının İstanbul’unda yaşayan iki yakın arkadaşın hayatlarına götürüyor. Hikaye, ikilinin birbirine yolladığı sesli mesajlarla bir kaç aylık bir dönemde olup bitenlere ve karşılaştıkları zorluklara odaklanarak gelişiyor. Kadro Pa imzalı Heybesini Çiğneyen Katır ise aynı gün yani 18 Eylül’de BeReZe Gösteri Evi’nde seyirciyle buluşacak.

REKLAM Anton Çehov’un klasik eseri “Üç Kız Kardeş”ten hareketle yazılan ve üç genç kadını oyunun bıraktığı yerden 4 yıl sonrasına İstanbul’daki bir bar masasına taşıyan İki Kent Arasında Bir Bar Masasında 19 Eylül’de, caz notalarıyla tanıdığımız BOVA Sahne’de festival seyircisiyle buluşacak. Bir başka üç kadının hikayesini anlatan Ga Kolektif imzalı Köprüden Önce Son Çıkış ise, 20 Eylül’de Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle Barış Manço Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Aynı gün (20 Eylül) SBCS Studio ise, Fiziksel Tiyatro Araştırmaları’nın Clown ve Clownesk stilleri kapsayan bir buluşma ve açık sahne deneyimi olan Clown Jam özgün bir gösteriye sahne olacak.

Festivalin son gününde (21 Eylül) ise Arter’de 3 farklı etkinlikte buluşulacak. Istanbul Fringe Festival, Dance Laboratory Rhodes ve Dance Days Chania iş birliğinde koreograf Mairi Pardalaki'nin "Dünya Maskara" projesi, saat 16.00’da Arter Açık Alan’da gösterilecek. EFFEA (European Festivals Fund for Emerging Artists) hibesi alan ve Yunanistan ve Türkiye'de yapılan rezidanslar sonucunda gerçekleşecek “Dünya Maskara” projesi 19. yüzyılda İstanbul'da "karamanlidika" ile yazılmış iki dilli şarkılar ve mezar yazıtlarından esinlenen bir Türk-Yunan performansıdır. Aynı gün (21 Eylül) saat 18.00’de Arter Sevgi Gönül Oditoryumu’nda Fringe Kısalar ‘24, bu kez farklı bir gösteri kombinasyonuyla seyirci karşısına çıkacak. Festivalin son gösterisi ise Slovenya’dan BLUFF olacak. Sahnedeki iki hareketli varlık aracılığıyla BLUFF, toplumdaki bireysel bedenlerin imajlarını/algılarını araştırır. Bedenler pazar mallarına dönüşür ve böylece gösterinin merkezi haline gelir - aynı pazar sürekli daha iyi, daha güzel ve daha gösterişli bir şeyin peşindedir.