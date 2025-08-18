11 ülkeye sıcak hava balonu ihracı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli üretim sıcak hava balonu ihracatına ilişkin açıklamada bulundu. Kapadokya semalarında her gün binlerce turisti gökyüzüyle buluşturan balonların, bugün artık dünyanın farklı coğrafyalarında da uçtuğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, “Kendi ürettiğimiz balonlarımızla hem turizmimizi güçlendirdik hem de ülkemizi havacılık alanında ihracatçı konuma taşıdık. Bu başarı, Türkiye’nin havacılık vizyonunun en somut göstergesidir.” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından CTM-ERP (KDM-ERP) sistemiyle geliştirilen yerli ve milli yazılımlar ile sertifikasyon süreçlerinin uluslararası standartlarda gerçekleştirildiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, Türk firma tarafından üretilen sıcak hava balonlarının 2019 yılında SHGM tarafından tip sertifikası alarak resmi olarak tescillendiğini, böylece HÜRKUŞ eğitim uçağından sonra Türkiye’de tip sertifikası verilen ikinci sivil hava aracı olduğunu hatırlattı. Bakan Uraloğlu, ilk ihracatın 2020 yılında Ruanda’ya gerçekleştirildiğini hatırlatarak “Tarihimizde ilk kez bir sivil hava aracımızı ihraç ettik.” dedi.