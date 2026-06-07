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        11 yaşındaki çocuk balkondan düştü

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yeni aldığı bisiklete bakmak için çıktığı 6'ncı kattaki balkondan düşen 11 yaşındaki E.Z.M. ağır yaralandı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan çocuk, durumunun ciddiyeti nedeniyle Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 19:12 Güncelleme:
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        11 yaşındaki çocuk balkondan düştü

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde balkondan düşen 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olay, Kızılcalar Mahallesi 153402. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki E.Z.M. annesi ve ağabeyi içeride oturduğu sırada yeni aldıkları bisiklete bakmak için balkona çıktı. Dengesini kaybeden çocuk, 6. kattan zemine düşerek yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olduğu öğrenilen E.Z.M., burada yapılan müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Öte yandan doktor olduğu öğrenilen babasının da ambulansta kızıyla Konya'ya gittiği belirtildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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