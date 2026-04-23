        Haberler Gündem Güncel 117 bin lira ceza! Ehliyetsiz ve alkollü sürüsü çarpıştı

        117 bin lira ceza! Ehliyetsiz ve alkollü sürüsü çarpıştı

        Eskişehir'de 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari araç ile 1.43 promil alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kuralları ihlal eden sürücüler ve araç sahibine toplam 117 bin 150 lira idari para cezası uygulanırken, alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu

        Giriş: 23 Nisan 2026 - 01:03 Güncelleme:
        Eskişehir'de 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari araç ile 1.43 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, 2 sürücüye ve bir araç sahibine toplam 117 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaza, Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi’nde meydana geldi. T.U.Ö. (46) yönetimindeki 26 AKS 150 plakalı otomobil, E.S. (15) yönetimindeki 26 AHD 389 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Araçta yolcu olarak bulunan H.D.T. (15) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı H.D.T. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

        Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü E.S.’nin 18 yaşından küçük olduğu belirlenirken, diğer sürücü T.U.Ö.’nün ise 1.43 promil alkollü tespit edildi.

        TOPLAM 117 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

        Sürücü E.S.’ye ‘ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye sokmak ve kaza yerinde gerekli önlemleri almamak suçlarından 43 bin 718 lira, araç sahibi babasına ise 40 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Diğer sürücü T.U.Ö.’ye ise ‘alkollü araç kullanmak, trafiği tehlikeye sokmak, kaza yerinde gerekli önlemleri almamak ve eski tip sürücü belgesi kullanmak suçlarından 33 bin 431 lira para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, şirkete ait olduğu belirlenen aracı trafikten men edilerek, çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri AA ve İHA tarafından servis edilmiştir.

