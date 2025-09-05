Milliler; Letonya, Çekya, Portekiz, Estonya ve Sırbistan ile yer aldığı A Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. İsveç ise B Grubu'nda Almanya, Litvanya, Finlandiya, Karadağ ve Büyük Britanya ile karşılaşırken, tek galibiyetle 4. olarak son 16 turuna kaldı.