12 Dev Adam'ın Bosna Hersek maçı biletleri satışta
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek ile oynayacağı FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası eleme grubu maçının biletleri satışa sunuldu. Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.
Giriş: 18.11.2025 - 16:04 Güncelleme: 18.11.2025 - 16:04
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk maçında 27 Kasım Perşembe günü Bosna Hersek'i ağırlayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre basketbolseverler, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 21.00'de başlayacak mücadelenin biletlerini Biletix'ten satın alabilecek.
