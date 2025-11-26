12 Dev Adam'ın rakibi Bosna Hersek
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki ilk maçında yarın akşam Bosna Hersek'i konuk edecek.
EuroBasket 2025'te gümüş madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran 12 Dev Adam, Dünya Kupası mesaisine başlıyor... A Milli Basketbol Takımımız, 2027 Dünya Kupası elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki ilk maçında yarın akşam Bosna Hersek'i konuk edecek.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Tedavileri süren Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in durumu maç günü belli olacak.
Ay-yıldızlı ekip 30 Kasım Pazar günü ise İsviçre'yle deplasmanda karşılaşacak.