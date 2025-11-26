Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam'ın rakibi Bosna Hersek - Basketbol Haberleri

        12 Dev Adam'ın rakibi Bosna Hersek

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki ilk maçında yarın akşam Bosna Hersek'i konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 10:16 Güncelleme: 26.11.2025 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        12 Dev Adam'ın rakibi Bosna Hersek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EuroBasket 2025'te gümüş madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran 12 Dev Adam, Dünya Kupası mesaisine başlıyor... A Milli Basketbol Takımımız, 2027 Dünya Kupası elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki ilk maçında yarın akşam Bosna Hersek'i konuk edecek.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Tedavileri süren Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in durumu maç günü belli olacak.

        Ay-yıldızlı ekip 30 Kasım Pazar günü ise İsviçre'yle deplasmanda karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        33 maçlık seri sona erdi!
        33 maçlık seri sona erdi!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Trump'tan barış görüşmelerine ilişkin: Karmaşık bir süreç
        Trump'tan barış görüşmelerine ilişkin: Karmaşık bir süreç
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!