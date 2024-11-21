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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam'ın rakibi Macaristan! - Basketbol Haberleri

        12 Dev Adam'ın rakibi Macaristan!

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 eleme grubundaki 3. maçında 22 Kasım Cuma günü (yarın) Macaristan'ı konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 13:59 Güncelleme: 21.11.2024 - 13:59
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        12 Dev Adam'ın rakibi Macaristan!
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        A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemeleri'nde B Grubu'ndaki 3. maçında 22 Kasım Cuma günü (yarın) Macaristan'ı ağırlayacak.

        Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak.

        B Grubu'nda lider İtalya'nın ardından ikinci sırada bulunan milli takım, oynadığı ilk karşılaşmada İtalya'ya deplasmanda 87-80 kaybetti. Milliler, ikinci maçta ise konuk ettiği İzlanda'yı 76-75 yenmeyi başardı. Birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan ay-yıldızlı ekip, yarın ve 25 Kasım Pazartesi günü oynayacağı Macaristan maçlarını kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor.

        Konuk ekip Macaristan ise oynadığı maçlarda deplasmanda İzlanda'ya 70-65, sahasında da İtalya'ya 83-62 yenilerek grupta son sırada bulunuyor.

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        İKİ TAKIM 15 KEZ KARŞILAŞTI

        Türkiye ile Macaristan, daha önce 9'u resmi 15 müsabakada karşı karşıya geldi.

        Macaristan ile ilk kez 1955'te karşılaşan A Milli Takım, söz konusu müsabakayı 66-55 kaybetmişti.

        Milliler, 15 karşılaşmanın 10'undan galibiyetle ayrılırken, 5'inde rakibine mağlup oldu.

        Ay-yıldızlılar, rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini ise 1973 yılında 80-62'lik skorla aldı.

        Öte yandan, A Milli Basketbol Takımı ile Macaristan 25 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek.

        Milliler, en son 12 Haziran 1999 yılında Macaristan ile hazırlık maçında karşılaşmış ve müsabakayı 78-72'lik skorla kazanmıştı.

        KADRO

        A Milli Takım'ın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

        Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Erkan Yılmaz, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Yiğit Arslan, Kerem Kuthan Konan, Sarper David Mutaf, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Kenan Sipahi, Yiğitcan Saybir, Emre Melih Tunca, Furkan Korkmaz, Onuralp Bitim, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven.

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