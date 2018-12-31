Hatay’ın Defne ilçesinde pencerenin kenarında bulunan oyuncağına uzanırken dengesini kaybederek öldüğü iddia edilen 12 yaşındaki Nizamettin Sürmeli'nin "Mavi Balina" oyunu kurbanı olduğu ortaya çıktı. Baba Kemal Sürmeli, oğlunun düşmediğini, oynadığı "Mavi Balina" oyunu nedeniyle intihar ettiğini söyledi.

"BAŞIMIZA GELMEZ DEMEYİN"

İHA'da yer alan habere göre sosyal medya hesabından da açıklama yapan baba Kemal Sürmeli, oğlunun eceliyle ölmediğini ve ailelerin manevi açıdan da çocuklarıyla ilgilenmesi gerektiğini belirtti. Oğlunu hiçbir zaman unutmayacağını ifade eden Sürmeli, "Canımın içi, oğlum, paşam, seni son nefesime kadar unutmayacağım. Her zaman kalbimde olacaksın. Benim oğlum gitti, başka oğullarımız gitmesin lütfen herkes biraz silkinsin ve çoluk çocuğuna bir baksın. Sadece maddiyat yetmez çocuklarımıza maneviyat ile yaklaşalım benim oğlum eceliyle ölmedi kendini 5. kattan aşağı attı bunun ne demek olduğunu bilen ailesiyle çocuklarıyla bir ilgilensin hiç kimse başıma gelmez demesin çünkü bu yeryüzünde en son başına böyle bir şey gelecek kişi kendim sanıyordum. Paşam canım oğlum seni çok seviyorum ve daima kalbimizde yaşayacaksın” ifadelerini kullandı.

AİLESİNE NOT DA BIRAKMIŞ

Baba Kemal Sürmeli, oğlunun intihar etmeden önce bıraktığı notta, "Sizleri çok seviyorum" yazdığını belirtti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ