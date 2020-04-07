120 bin mali müşavir de evde kalmak istiyor

Pandeminin yayılım hızı karışışında ailelerini ve çalışanlarını koruyabilmek adına ‘EvdeKal’ çağrısına uymak istediklerine vurgu yapan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bağımsız Mali Müşavirler Grubu Derneği Başkanı Turgay Kanarya, “120 bin mali müşavirimizin kendilerinin, ailelerinin ve çalışanlarının sağlığı söz konusu. Toplum sağlığı için, muhasebe meslek grubunun iş yükünü hafifletecek adımlar atılmalıdır. Zira devletimizin açıkladığı destek paketleri ve iş gücü kaybı yaşanmaması için getirdiği Kısa Çalışma Ödeneği için başvuru ve evrak hazırlama süreci bu camiada iş yükünü oldukça artırmıştır. Her geçen gün salgın nedeniyle meslektaşlarımız hayatlarını kaybetmektedirler. En son Sancaktepe ilçemizde faaliyet gösteren meslektaşımız SMMM YAVUZ KUL virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetmiştir” dedi.

BEYANNAME SÜRELERİ UZATILSIN

Devletin bazı sektörleri mücbir sebep kapsamında değerlendirmesinin yeterli olmadığına pandeminin tüm sektörleri etkilediğine vurgu yapan Kanarya “Devletimizden beklentimiz bu süreçte Nisan sonuna ertelenen ‘Yıllık Gelir Vergisi Beyanname’ verme ve ödeme süresi Temmuz ayının sonuna ertelensin, Nisan ayında beyan edilmesi gereken ‘Yıllık Kurumlar Vergisi’ Temmuz ayının sonuna ertelensin, tüm mükellefler mücbir sebep kapsamına alınarak Nisan, Mayıs, Haziran aylarında verilen tüm beyanname ve bildirimler ile E-Defter beratları temmuz ayına ertelensin, Sosyal Güvenlik Kurumuna Nisan, Mayıs, Haziran aylarında verilecek olan tüm bildirgelerin temmuz ayına ertelenmesi, bu süreçte vergi incelemesi süreçlerinin durdurulması ve tüm dava açma sürelerinin dondurulması yönündedir” diye konuştu.