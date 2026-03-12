125 ülkeden 600 artist İstanbul Dünya Dans Kongresi'nde

Savaşın en şiddetli günü bugün mü? İran'dan yeni füze doktrini ne demek? Atılacak en az 1 tonluk füzeler nasıl hasarlar yaratacak? Savaş daha da mı büyüyecek? İsrail ABD'yi bataklığa mı çekiyor? ABD ve İsrail çıkış mı arıyor? İran'ın daha ne kadar mühimmatı var? Savaş stratejik bir çıkmaza mı girdi?... Daha Fazla Göster

Savaşın en şiddetli günü bugün mü? İran'dan yeni füze doktrini ne demek? Atılacak en az 1 tonluk füzeler nasıl hasarlar yaratacak? Savaş daha da mı büyüyecek? İsrail ABD'yi bataklığa mı çekiyor? ABD ve İsrail çıkış mı arıyor? İran'ın daha ne kadar mühimmatı var? Savaş stratejik bir çıkmaza mı girdi? O füzeleri kim ateşledi? İran'ın stratejisinin kodları ne? Savaş bölgesel bir hal alır mı? Trump'ın İran'da aklındaki isim kim? Mücteba Hamaney hangi yolu izler? ABD dursa bile İsrail durur mu? Nedir Ne Değildir'de Faruk Aksoy sordu; Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin, İranlı Gazeteci Hanieh Panahlou, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Emekli Tuğgeneral Dr. Osman Gazi Kandemir ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu anlattı. Daha Az Göster