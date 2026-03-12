Canlı
        Haberler Yaşam 125 ülkeden 600 artist İstanbul Dünya Dans Kongresi'nde

        125 ülkeden 600 artist İstanbul Dünya Dans Kongresi'nde

        Dünya Latin dansının kalbi 18–24 Mart tarihleri arasında İstanbul'da atacak. 125 ülkeden dansçı, 600'ün üzerinde uluslararası artist ve Latin müziğinin en büyük yıldızları İstanbul Dünya Dans Kongresi'nde buluşacak

        125 ülkeden 600 artist İstanbul Dünya Dans Kongresi'nde

        İstanbul World Dance Congress (İstanbul Dünya Dans Kongresi), 18–24 Mart tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından dansçıları, eğitmenleri ve sanatçıları İstanbul’da bir araya getirecek.

        Festival kapsamında 125’ten fazla ülkeden binlerce dans tutkunu İstanbul’a gelecek. Festival boyunca 600’ün üzerinde uluslararası dans artisti, salsa, bachata ve kizomba alanlarında workshoplar, sahne gösterileri ve sosyal dans gecelerinde yer alacak.

        LATİN MÜZİĞİNİN DEVLERİ İSTANBUL'DA

        Festival yalnızca dans dünyasının değil, Latin müziğinin de en önemli isimlerini İstanbul’a getiriyor.

        Küba’nın dünyaca ünlü salsa grubu Havana D’Primera, grubun kurucusu ve solisti Alexander Abreu ile birlikte festival kapsamında İstanbul’da büyük bir konser verecek.

        Festivalde sahne alacak bir diğer önemli isim ise bachata müziğinin dünya çapındaki yıldızlarından Pinto Picasso olacak.

        Festival boyunca gündüz saatlerinde dünyanın en ünlü dans eğitmenleri tarafından workshoplar düzenlenecek. Salsa, bachata ve kizomba alanında dünyanın en iyi dansçıları bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

        Akşamları ise uluslararası gösteriler, konserler ve büyük dans geceleri ile festival katılımcıları İstanbul’un enerjik dans atmosferinde bir araya gelecek.

        #İstanbul Dünya Dans Kongresi
