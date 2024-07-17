Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.139,34 %0,67
        DOLAR 33,0810 %0,10
        EURO 36,1088 %0,21
        GRAM ALTIN 2.624,25 %0,09
        FAİZ 41,31 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 33,05 %-0,48
        BITCOIN 65.877,00 %1,83
        GBP/TRY 42,9355 %0,04
        EUR/USD 1,0903 %0,04
        BRENT 83,60 %-0,16
        ÇEYREK ALTIN 4.290,64 %0,09
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli 12.500 TL emekli aylığı kimleri etkileyecek? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Zammın maliyetinin 3’te 2’sinin finansmanı tamam

        En düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkartıldı. Zammın bütçeye 6 aylık maliyeti 33,2 milyar lira olacak. Maaş zammına karşılık aynı işyerinde çalışmaya devam eden EYT'liler için sağlanan 5 puanlık prim indirimi sona erdirilirken, kısa vadeli sigorta kolları priminde 0,25 puanlık artış yapılacak. Bu iki düzenlemeden elde edilecek gelir maaş zammının maliyetinin yaklaşık 3'te 2'sini karşılayacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 17.07.2024 - 08:00 Güncelleme: 17.07.2024 - 08:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        ABONE OL
        ABONE OL

        En düşük emekli aylığı ile ilgili beklenen rakam belli oldu. AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan vergi paketiyle ilgili kanun teklifine konulan madde uyarınca, halen 10.000 TL olan en düşük emekli aylığı 12.500 TL’ye çıkacak.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu düzenlemeden etkilenecek kişi sayısının 3 milyon 703 bin 788 olduğunu belirterek, en düşük emekli aylığındaki artışın 2024’ün kalan 6 aylık döneminde bütçeye maliyetinin 33,2 milyar lira olduğunu söyledi.

        TEMMUZ AYINDAN GEÇERLİ OLACAK

        REKLAM

        Zamlı en düşük emekli aylığı temmuz ayından geçerli olacak. Teklif önce TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda, ardından Genel Kurul’da görüşülecek. Görüşmelerin tamamlanmasının gelecek haftayı bulması bekleniyor. SSK emeklilerinin aylıkları her ayın 17 – 26’sı arasında, BAĞ –KUR emeklilerinin aylıkları ise 25 – 28’i arasında ödeniyor. SSK’lıların temmuz ayı emekli aylığı ödemeleri bugün başlıyor. Kanun teklifi yasalaşıp yürürlüğe girinceye kadar emeklilerin çoğu temmuz ayı maaşlarını almış olacaklar.

        Teklifin yürürlük maddesinde yer alan düzenleme uyarınca, 12.500 TL olarak belirlenen yeni en düşük emekli aylığı temmuz ayından geçerli olacak.

        Teklif yasalaştıktan sonra yeni düzenlemeden etkilenen emeklilere maaş farkı ödenecek.

        KÖK AYLIKLAR YÜZDE 24,73 ORANINDA ARTACAK

        En düşük emekli aylığı 10.000 TL’den 12.500 TL’ye çıkmakla birlikte yapılan zam kök aylıklara yansımayacak. Kök aylıklar temmuz ayı maaş zamlarında olduğu gibi sadece yüzde 24,73 oranında artacak.

        EN DÜŞÜK 12.500 TL OLAN AYLIK KİMLERİ ETKİLEYECEK?

        En düşük emekli aylığı 10.000 TL olarak kalsaydı 1 milyon 780 bin kişinin aylığı temmuz ayında artmamış olacaktı. Bu düzenlemeyle ocak – haziran döneminde ek ödeme dahil kök aylığı 8.018 TL ve altında olanların tamamının emekli aylığı 2.500 TL artacak.

        REKLAM

        Kök aylığı 8.018 TL ile 10.000 TL arasında olan yaklaşık 1,9 milyon kişinin aylığı da yapılan düzenlemeden etkilenecek.

        Tüm emeklilerin kök aylıkları önce yüzde 24,73 oranında artırılacak. Bu artış sonrasında 12.500 TL’nin altında kalan aylıklar hazine desteği ile 12.500 TL’ye tamamlanacak.

        Örneğin, ek ödeme dahil 8.500 TL olan kök aylık yüzde 24,73 oranında artırıldığında 10.602 TL oluyor. Bu kişiye 1.898 TL hazine desteği sağlanarak aylığı 12.500 TL’ye yükseltilecek.

        Ek ödeme dahil 9.000 TL olan kök aylık ise yüzde 24,73 artırıldığında 11.226 TL’de kalacak. Bu kişiye ise 1274 TL hazine desteği sağlanarak aylığı 12.500 TL’ye tamamlanacak.

        En düşük emekli aylığı kimleri etkileyecek?

        Kök aylık tutarı %24,73 zamlı tutar Hazineden karşılanan tutar Ödenecek aylık
        8.018 10.001 2.499 12.500
        8.100 10.103 2.397 12.500
        8.250 10.290 2.210 12.500
        8.500 10.602 1.898 12.500
        8.750 10.914 1.586 12.500
        9.000 11.226 1.274 12.500
        9.250 11.538 962 12.500
        9.500 11.849 651 12.500
        9.750 12.161 339 12.500
        10.000 12.473 27 12.500

        Not: Kök aylık tutarına ek ödeme dahildir

        EYT’LİLER İÇİN GETİRİLEN PRİM İNDİRİMİ KALKIYOR

        Geçen yıl emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi çıkartılırken, emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam eden EYT’liler için işveren priminde 5 puanlık indirim uygulaması başlatıldı. İşçinin brüt ücretinin yüzde 5’i oranındaki primden vazgeçildi.

        REKLAM

        Teklifte yer alan düzenlemeyle söz konusu prim indirimine son verilecek. EYT kapsamında emekli olan 2,4 milyon kişiden 1 milyonu sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi olarak sigortalı çalışmaya devam ediyor. Bunların tamamına yakınının, prim desteği avantajı dolayısıyla aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerden oluştuğu belirtiliyor.

        KISA VADELİ SİGORTA PRİMİ 0,25 PUAN ARTIYOR

        Sigortalı olarak çalışanlar için iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık haline ilişkin kısa vadeli sigorta kollarına her ay brüt ücretin yüzde 2’si oranında prim kesiliyor. Teklif ile bu oran yüzde 2,25’e çıkartılacak. Bu oranı yüzde 1,5’e düşürmeye veya yüzde 2,5’e çıkarmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

        Her iki düzenleme de kanunun Resmi Gazete’de yayımını takip eden aydan itibaren yürürlüğe girecek. İlgili ayın primi bir sonraki ayda ödendiği için kanun temmuz ayı içinde Resmi Gazete’de yayımlanırsa, temmuz ayı primlerinin tahsil edildiği ağustos ayında yürürlüğe girmiş olacak.

        Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) nisan ayı itibarıyla bildirilen prime esas kazanç ortalaması aylık 35.002 TL düzeyinde bulunuyor. SGDP’ne tabi 1 milyon kişi üzerinden yapılan hesaplamaya göre, EYT’liler için sağlanan 5 puanlık prim indirimine son verilmesiyle bütçede 6 aylık dönemde 10,7 milyar lira tasarruf sağlanması bekleniyor.

        SGK verilerine göre, 4/a’lı (SSK) çalışan zorunlu sigortalı kişi sayısı nisan ayı itibarıyla 16,4 milyon kişiye ulaşıyor. Tüm sigortalı çalışanların kısa vadeli sigorta priminde 0,25 puanlık artış, bu yılın geri kalan 6 aylık döneminde 8,6 milyar lira ilave prim geliri sağlayacak. Altı aylık dönemde iki kalemden elde edilecek toplam kazanç 19,3 milyar liraya ulaşacak.

        En düşük emekli aylığının bu yılki maliyetinin 33,2 milyar lira olduğu dikkate alınırsa, bu maliyetin yaklaşık 3’te 2’si primlerle ilgili yapılan düzenlemelerle finansa edilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #en düşük emekli aylığı
        #kök aylık
        #SGK
        #eyt
        #5 puanlık prim indirimi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! 6 bölgede sağanak!
        Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? İşte sırrı...
        Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? İşte sırrı...
        Restorana silahlı saldırı! Yoldan geçen kişi öldü
        Restorana silahlı saldırı! Yoldan geçen kişi öldü
        Tamir için geldi, çekiçle saldırdı: 4 yaralı
        Tamir için geldi, çekiçle saldırdı: 4 yaralı
        Boşanmanın sonuçlarını açıkladı
        Boşanmanın sonuçlarını açıkladı
        TÜRKSAT 6A'da sıcak gelişme
        TÜRKSAT 6A'da sıcak gelişme
        'İran, Trump'a suikast planladı'
        'İran, Trump'a suikast planladı'
        Korkulan olmadı
        Korkulan olmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Türkiye karşıtı Senatör suçlu bulundu
        Türkiye karşıtı Senatör suçlu bulundu
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı
        Beşiktaş'tan sürpriz hamle!
        Beşiktaş'tan sürpriz hamle!
        Başbakan'ın istifasını kabul etti
        Başbakan'ın istifasını kabul etti
        Galatasaray'dan Rusya seferi!
        Galatasaray'dan Rusya seferi!
        Cenk Tosun resmen Fenerbahçe'de!
        Cenk Tosun resmen Fenerbahçe'de!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!