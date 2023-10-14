13 Ekim dünün reyting sonuçları açıklandı mı?
Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Show TV ekranlarında Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ile ekranlara gelirken diğer kanallarda da çeşitli diziler ve programlar yayınlandı. Bu noktada, 13 Ekim 2023 reyting sonucu da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte detaylar
13 Ekim 2023 reyting sonuçları... Dün ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları merak konusu oldu. 13 Ekim 2023 Cuma akşamı Show TV ekranlarında Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ile yayınlanırken Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, Masterchef All Star gibi yapımlar da yeni bölümleri ile gecenin reyting birincisi olabilmek için yarıştı. Peki, dünün reyting sonuçları ne oldu, hangi yapım birinci oldu? İşte, dünkü reyting sonuçları ile ilgili detaylar...
13 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
13 Ekim Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
Sonuçlar açıklandığında anda detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
GEÇEN HAFTANIN (6 EKİM) REYTİNG SONUÇLARI
6 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1. sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada Show TV’de yayınlanan “Kızılcık Şerbeti”, 3. sırada “Yalı Çapkını” dizisinin özeti yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Kızılcık Şerbeti”, 2. sırada “Yalı Çapkını”, 3.sırada “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti yer aldı.
20+ABC1 listesinde ise ilk sırada "Kızılcık Şerbeti", ikinci sırada "Yalı Çapkını", üçüncü sırada "Kızılcık Şerbeti" özet yer aldı.