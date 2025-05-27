13. Fetih Kupası'nın açılış töreni yapıldı

Okçular Vakfı Tesisleri'nde gerçekleştirilen 13. Uluslararası Fetih Kupası organizasyonunun ikinci gününde ilk olarak milli para okçu için tören düzenlendi.

Açılışa, İstanbul Valisi Davut Gül, Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Bilal Erdoğan ve Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş'ın yanı sıra Öznur'un ailesi ve sporcular katıldı.

Burada açıklamada bulunan Öznur, "Bugünün anlam ve önemi benim için çok farklı. Bu taş benim için çok değerli çünkü bizden sonraki nesillere her zaman örnek olmak adına canla başla uğraştık. Bunun için çok fazla ok attık, bu en güzel örneklerden biri de arkamızda gördüğünüz taş olacak. Üstünde kozalak var, onun olmasının sebebi ise çoğalmak anlamında. Bizden sonra bütün rekorlar için bu kozalağı seçtik." dedi. REKLAM Rekorlar kırmaya devam edeceklerine inandıklarını belirten Öznur, "Ben belki dünya tarihinde rekor taşı dikilen ilk kadın sporcu olacağım ama asla son olmayacak, devamının geleceğini düşünüyorum. Bu anlamda yanımızda olan hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Okçular Vakfı'na, Türkiye Okçuluk Federasyonumuza, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Biz sporcuların en büyük desteği arkadadır. Arkada binlercesi bizim için uğraşıyor, o yüzden onlara hediye ediyorum." diye konuştu.

DAVUT GÜL: OKÇULAR VAKFI EN İYİ ÖRNEKLERİ ORTAYA KOYUYOR İstanbul Valisi Davut Gül, Okçular Vakfı'nın çok iyi örnekler ortaya koyduğunu dile getirdi. Öznur'u tebrik eden Gül, "Ona bu jesti yapan Hüseyin Topbaş ve ekibine teşekkür ediyorum. Ülkemizin her tarafında olduğu gibi İstanbul'da da son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tesisleşme anlamında önemli mesafe kat ettik. Okçular Vakfı en iyi örnekleri ortaya koyuyor. Hem ulusal hem uluslararası alanda elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bir kez daha emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu. BİLAL ERDOĞAN: ÖZNUR TARİHE GEÇTİ

Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Bilal Erdoğan, Öznur'un tarihe geçtiğini dile getirdi. Her bir Fetih Kupası'nın bir öncekinden daha üst düzeyde gerçekleşmeye devam ettiğini aktaran Erdoğan, "Dünyanın en önemli okçuluk turnuvalarından bir tanesi. Aynı anda hem geleneksel okçuluk hem olimpik okçuluk ve makaralı yayın yarışıldığı en yüksek ödüllü turnuvalardan. Bu sene Öznur Süre Girdi'nin paralimpik altın madalyasıyla ilgili nasıl Mete'nin (Gazoz) olimpiyat altını taçlandırdıysak buradaki menzil taşıyla bu töreni de yapmış olduk." ifadelerini kullandı. REKLAM