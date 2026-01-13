13. kez ölümden döndü! Olay, Muğla'da meydana geldi. Motosikletle kaza yaptı, elektrik çarptı hatta pompalı tüfekle başından vuruldu. Ama o her defasında sağ kurtulmayı başardı. "Kedi canlı" lakabıyla tanınan kişi bu kez de Muğla'da yürüyüş sırasında düştü.

Giriş: 13.01.2026 - 23:06 Güncelleme: 13.01.2026 - 23:06

