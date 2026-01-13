Habertürk
        Haberler Gündem 13. kez ölümden döndü!

        13. kez ölümden döndü!

        Olay, Muğla'da meydana geldi. Motosikletle kaza yaptı, elektrik çarptı hatta pompalı tüfekle başından vuruldu. Ama o her defasında sağ kurtulmayı başardı. "Kedi canlı" lakabıyla tanınan kişi bu kez de Muğla'da yürüyüş sırasında düştü.

        Giriş: 13.01.2026 - 23:06 Güncelleme: 13.01.2026 - 23:06
        Olay, Muğla'da meydana geldi.

        Motosikletle kaza yaptı, elektrik çarptı hatta pompalı tüfekle başından vuruldu.

        Ama o her defasında sağ kurtulmayı başardı.

        "Kedi canlı" lakabıyla tanınan kişi bu kez de Muğla'da yürüyüş sırasında düştü.

        Beyoğlu'nda Şehir Plancısı kadın fırtınada devrilen tabelanın altında kaldı; yaşam mücadelesi veriyor

        BEYOĞLU'nda öğle molasında arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra kafeteryadan çıkan Şehir Plancısı Kardelen K.Ç. (27), iş yerine doğru yürümeye başladı. Kadın kaldırımda yürüdüğü sırada fırtınanın etkisiyle devrilen tabelanın altında kaldı. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen K.Ç. yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

