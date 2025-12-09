Habertürk
        13 yaşındaki kardeşini öldürdü | Son dakika haberleri

        13 yaşındaki kardeşini öldürdü

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir kişi kavga ettiği 13 yaşındaki kardeşini silahla vurarak öldürdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 01:19 Güncelleme: 09.12.2025 - 01:19
        İHA'nın haberine göre; Bozova ilçesine bağlı kırsal Ağveren Mahallesi'nde iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağabeyi A.B. tarafından silahla vurulan 13 yaşındaki M.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan A.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
