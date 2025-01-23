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        Haberler Dünya 13 yıl sonra İstanbul'dan Şam'a ilk uçuş | Dış Haberler

        13 yıl sonra İstanbul'dan Şam'a ilk uçuş

        Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından İstanbul'dan Şam'a 13 yıl sonra ilk uçuş bu sabah gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 08:58 Güncelleme: 23.01.2025 - 09:45
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        İstanbul'dan Şam'a ilk uçuş
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        Türk Hava Yolları (THY), ülkedeki iç karışıklık nedeniyle 1 Nisan 2012'de durdurduğu Suriye seferlerini bugün icra edilen İstanbul-Şam uçuşuyla yeniden başlattı.

        THY'nin 13 yıl aradan sonra Suriye'nin başkenti Şam'a planlanan ilk seferi İstanbul Havalimanı'ndan kalkan "TK 846" uçuş kodlu geniş gövdeli uçakla yapıldı.

        Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen yolculardan bazıları uçağa biniş kapısı önünde sevinç gösterileri yaptı.

        Çok sayıda Suriyeli, yıllar sonra terk etmek zorunda kaldıkları ülkelerine dönmenin mutluluğunu yaşadı. Bazı yolcuların Suriye devrimi bayrağını taşıdığı görüldü.

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        Toplam 349 yolcu Şam Uluslararası Havalimanı'na gitmek için bilet ve pasaport kontrollerinin ardından uçağa alındı.

        İstanbul Havalimanı'ndan saat 09.00'da hareket eden THY uçağının yaklaşık 2 saatlik seferin ardından Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor.

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