Konya'daki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Oto tamircisi Mehmet Yıldız'ın uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından yakalanan saldırgan ile aralarında 13 yıl öncesine dayanan bir husumet olduğu öğrenildi. Saldırgan Ramazan D., 13 yıl önce kardeşini bıçakla yaralayarak felç kalmasına sebep olan ve olaydan sonra aralarında husumet bulunan Mehmet Yıldız'ı göğsünden ve bacağından vurarak ağır yaralamıştı. Yıldız, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 24.12.2023 - 09:57 Güncelleme: 24.12.2023 - 09:58 facebook

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