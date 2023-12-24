Konya'daki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Oto tamircisi Mehmet Yıldız'ın uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından yakalanan saldırgan ile aralarında 13 yıl öncesine dayanan bir husumet olduğu öğrenildi. Saldırgan Ramazan D., 13 yıl önce kardeşini bıçakla yaralayarak felç kalmasına sebep olan ve olaydan sonra aralarında husumet bulunan Mehmet Yıldız'ı göğsünden ve bacağından vurarak ağır yaralamıştı. Yıldız, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Konya’da oto tamircisi Mehmet Yıldız’ın sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülmesinin ardından olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Olay, Cuma günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Meydani Ahmet Bey Sokak üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi.
13 YIL ÖNCE KARDEŞİNİN FELÇ KALMASINA NEDEN OLMUŞ
Edinilen bilgiye göre, Ramazan D., 13 yıl önce kardeşini bıçakla yaralayarak felç kalmasına sebep olan ve olaydan sonra aralarında husumet bulunan Mehmet Yıldız’ın iş yerine geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışma sonrası Ramazan D. yanında bulunan tabancayla Mehmet Yıldız’a ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.
TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Göğsünden ve bacağından ağır yaralanan Mehmet Yıldız, ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
KISA SÜREDE YAKALANDI
Olay yerinden kaçan şüpheli Ramazan D. ise Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
Polis ekiplerinin sokak üzerinde yaptığı inceleme sonrası cinayet anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay anının saniye saniye yansıdığı kamera görüntülerinde, Mehmet Yıldız’ın iş yerinden çıktıktan sonra Ramazan D.’nin olay yerine geldiği yanında bulunan tabancayla Mehmet Yıldız’a ateş ettikten sonra kaçtığı görülüyor.