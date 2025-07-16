14-19 yaş arası gençlerde 16 stop-motion film

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Kültür Politikaları Çalışmaları kapsamında hayata geçirilen ve kültür-sanat etkinliklerine erişim ile katılım olanaklarını artırmayı amaçlayan İKSV Alt Kat, İstanbul Film Festivali işbirliği ve İKSV 2025 Festivalleri, Çocuk ve Genç Atölyeleri Sponsoru Alarko Holding’in katkılarıyla, 14-19 yaş arası gençlere yönelik bir stop-motion animasyon atölyesi düzenledi. Türkiye’nin dört bir yanından gençlerin katıldığı atölyeler haziran ayında tamamlandı. Her döneminde katılımcıların şehirde kendi yön bulma deneyimlerini araştırdıkları program kapsamında altı ayrı çalışma gerçekleştirildi. Atölyenin yürütücülüğünü ise yönetmen Gökalp Gönen üstlendi.

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Nisan - haziran ayları arasında iki dönem halinde gerçekleştirilen atölyelerde, yönetmen ve eğitmen Gökalp Gönen rehberliğinde çalışan katılımcılar, kendi karakterlerini tasarlayıp cut-out tekniğiyle animasyonlar oluşturdu. Ayrıca gençler, yapay zekâ destekli araçlarla animasyon üretimini deneyimleme fırsatı buldu. Atölye sürecinde katılımcılar, kurgu, ses tasarımı ve hikâye anlatımı gibi animasyonun temel bileşenlerine dair kapsamlı bir keşfe çıktılar. Toplamda 52 genç katılımcının yer aldığı bu yılki atölyelerin sonunda tüm katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.