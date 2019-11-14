İmamoğlu, su zammı ile ilgili konuştu

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 14 Kasım 2019 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler...

- NİNE HATUN Mh., 128. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29597-18009)

- TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29987-4277-4213)

- SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Mh., 1.KÖMÜRCÜ YOLU Cd., BAYAR Sk., GÜLBAHAR Sk., ERTUĞRUL Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30432-11533)

- HALLAÇLI Mh., MİLLİ ŞAİR Cd.DESİ Sk., YUNUS Sk., MUHTEREM Sk., SEBAT Sk., KARA ÇIKMAZI Sk., MUKADDES Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30413-25022-26051)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1441/1. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30441-28850)

- BAŞAK Mh., YUNUS EMRE Cd., YAŞAR DOĞU Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30496-12108)

- ORTAKÖY Mh., HÜMAYUN Cd., GÜNEY Cd., POSTANE Cd., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Cd., HARBİYE Cd., İNCESU Cd., DORUK Sk., DÜZEN Sk., OVAYENİCE Cd., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Cd., MANASTIR Cd., KERPİÇHANE Sk., AYAZMA Cd., KASAPOĞLU Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30476-25085-25004-25087-25094-25483-25274-25979-25974-25958-25538-25700-25539-25923-25677-25293-25162-25930-26436-25897-25861-25990)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., ARDIÇ Sk., KALENDER Sk., UZUN Sk., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., KÖKNAR Sk., KIZILAĞAÇ Sk., FATİH Cd., AKASYA Sk., KAVAKLI Sk., SAVUR Sk., KARADAL Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30482-641-1-2)

- BAŞAK Mh., YUNUS EMRE Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30495-12703)

- BAŞAK Mh., ŞEYH ŞAMİL Cd., YUNUS EMRE Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 13:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30497-12106)

- KARLIBAYIR Mh., HARAÇÇI Mh., ÇİLİNGİR Mh., MEHMET AKİF ERSOY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-04:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30512-28384-28162-29252-29583-29584-29073-29816-29884-29388-29501-29502-29500-28789-28586-29264-29700-29403-28792-28787-29468-29456-29081-29319-29786-29549-29548-29087-28165-29545-40628-29544-29556-28044-29174-28461-28273-29411-28692-29744-29701-29712-28475-28477-29546-29785-28568)

- SÜTLÜCE Mh., İMRAHOR Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30524-9238 T.M.)

- ÖRNEKTEPE Mh., AÇELYA Sk., PAZARALTI Sk., KANARYA Sk., MERCAN Sk., ZAFER Cd., DERKA Sk., TAŞLIK Sk., İMRAHOR Cd., SÜTLÜCE Mh., İMRAHOR Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30557-9616 T.M.)

- HİCRET Mh., MAVİGÖL Mh., ADNAN MENDERES Mh., BOLLUCA Mh., FATİH Mh., İMRAHOR Mh., İSLAMBEY Mh., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., MEHMET AKİF ERSOY Mh., NENEHATUN Mh., YAVUZ SELİM Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:20-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30562-28431-29097-28439-29251-28309-28681-29208-28786-41996-28585-29385-29384-29383-29382-29381-29380-28578-29945-29212-29286-29595-28817-29430-29211-29431-28785-29333-29400-29897-29105-29106-28796-28795-28446-29517-29083-40005-29210-29515-29426-29541-41991-29542-29596-29086-4199029892-29629-40735-29536-29209-29021-29646-29645-29537-28556-29338-29529-29787-29538-29102-28794-29958-28484-29466-29796-29379-41378-29528-29457-29849-29353-29643-29535-41339-29404-28802)

- CİHANGİR Mh., DOKUZGÖKLER Sk., CİVA Cd., ORMANLI Cd., TALATPAŞA Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30564-21423)

- CİHANGİR Mh., ORMANLI Cd., ÇAPRAZ Sk., BURNAZ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30566-21262)

- MERKEZ Mh., ZİRAAT Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30567-21511)

- MERKEZ Mh., ZİRAAT Sk., BURNAZ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30568-21463)

- MERKEZ Mh., BURNAZ Cd., E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) Cd., ANADOL Sk., AFACAN Sk., ŞEHİT CEM YURTBEKLER Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30571-21929)

- PINARTEPE Mh., BELEDİYE 1 Cd., ATATÜRK 4 Cd., POLAT 1 Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30601-22325)

- GÜRPINAR Mh., CENGİZ TOPEL Cd., YASEMİN Sk., KEMAL PAŞA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30605-22412)

- PINARTEPE Mh., YAVUZ SULTAN SELİM Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30608-22420)

- KAVAKLI Mh., İSTANBUL Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30611-20889)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 14:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30627-28422 TM)

- AKSARAY Mh., ABACI MAHMUT Sk., CERRAHPAŞA Cd., CERRAHPAŞA CAMİİ 1. ÇIKMAZI Sk., CERRAHPAŞA CAMİİ 2. ÇIKMAZI Sk., CERRAHPAŞA CAMİİ Sk., KATİP ÇEŞMESİ Sk., KATİP KASIM BOSTANI Sk., KATİP MUSLAHATTİN Sk., KÜÇÜK LANGA 1. ÇIKMAZI Sk., KÜÇÜK LANGA 2. ÇIKMAZI Sk., KÜÇÜK LANGA ARALIĞI Cd., KÜÇÜK LANGA Cd., KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ 3. ÇIKMAZI Sk., KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ 1. ÇIKMAZI Sk., KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ 2. ÇIKMAZI Sk., KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ 4. ÇIKMAZI Sk., KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ Sk., KÜRKÇÜBAŞI KÜLHANI ÇIKMAZI Sk., KÜRKÇÜBAŞI KÜLHANI Sk., MUSA KAZIM EFENDİ Sk., SANCAKTAR BABA Sk., SANCAKTAR BABA ÇIKMAZI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30651-2041 TM)

- ZAFER Mh., 123. Sk., 124. Sk., 125. Sk., 127. Sk., 128. Sk., 129. Sk., DENİZ GEZMİŞ Cd., ADİLE NAŞİT Bul., RIFAT ILGAZ Cd., DOĞAN ARASLI Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30665-21291)

- KAVAKLI Mh., İSTANBUL Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30613-22426)

- MALKOÇOĞLU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30623-28346 tm)

- BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30625-28175 tm)

- HAMİDİYE Mh., ZEYNEP Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30642-9849 T.M.)

- HAMİDİYE Mh., RUMELİ Cd., CENDERE Cd., ANADOLU Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30643-9320 T.M.)

- FATİH Mh., 868. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30667-20611 DEPAR 1)

- AKSARAY Mh., ABDULLAH ÇAVUŞ Sk., ABDÜLLATİFPAŞA Sk., ASIMBEY Sk., KÜÇÜK LANGA 1. ÇIKMAZI Sk., KÜÇÜK LANGA 2. ÇIKMAZI Sk., KÜÇÜK LANGA ARALIĞI Cd., KÜÇÜK LANGA Cd., MANASTIRLI RIFAT Sk., NAMIK KEMAL Cd., TİRYAKİ HASANPAŞA Sk., VALİDE CAMİİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30650-2082 TM)

- DENİZKÖŞKLER Mh., DR SADIK AHMET Cd., RÜZGARLI Sk., TEL Sk., AMBARLI Mh., DR SADIK AHMET Cd., YALI Sk., HUZUR Sk., ETİBANK TESİSLER YOLU Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30675-21320-21152)

- YEŞİLKENT Mh., NAZIM HİKMET Bul., 1910. Sk., 1911. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30681-27030)

- ORMANLI Mh., KARACAKÖY Cd.DESİ Sk., KARACAKÖY MERKEZ Mh., RUMELİLER ÇIKMAZI Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30683-23109 23563 23561 23306 23568 23787 23645 23265 23688 23644 23229 23104)

- BEBEK Mh., CEVDETPAŞA Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30686-3592)

- BEBEK Mh., CEVDETPAŞA Cd., İNŞİRAH Cd., ECZANE ÇIKMAZI Sk., YOĞURTÇU ZÜLFÜ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30687-3648)

- BEBEK Mh., CEVDETPAŞA Cd., AKAYGEN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30688-3930)

- KONAKLAR Mh., BÜYÜKDERE Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30690-5079)

- HİCRET Mh., YUSUF Sk., TAŞLIYOL Sk., DİVAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30694-29090-28749-28982)

- DELİKLİKAYA Mh., İRFAN Sk., İMREN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30697-27251)

- SELİMPAŞA Mh., ADNAN MENDERES Cd., İZZET GÜRÇAY Cd., KADİR HAS Cd., HALASKARGAZİ Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30674-24355)

- YAKUPLU Mh., OSMAN GAZİ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30680-20400TM 5.DP)

- KONAKLAR Mh., ORG. İZZETTİN AKSALUR Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30691-3826)

- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30707-29488-29096)

- BEBEK Mh., AYŞESULTAN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30689-3313)

- FATİH SULTAN MEHMET Mh., ADAK Sk., AHLAT ÇIKMAZI Sk., AKCAN Sk., ALEV Sk., ARI KUŞU ÇIKMAZI Sk., ÇAĞLAR Sk., ÇEKİRDEK ÇIKMAZI Sk., DERE.. Sk., ERİK Sk., KAYISI Sk., MERT Sk., MÜCEVHER Sk., SAKİN ÇIKMAZI Sk., SARMAŞIK ÇIKMAZI Sk., SAYDAM ÇIKMAZI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30692-3827)

- AKAT Mh., ZEYTİNOĞLU Cd., NİSBETİYE Cd., PROF. DR. KAYA ÇİLİNGİROĞLU Cd., SELÇUKLAR Sk., YEŞERTİ Sk., YEŞİLAY Sk., YEŞİM Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30693-3105)

- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30705- 28555-28554-29488-29096)

- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30706- 28555)