Pazartesi okul var mı, yok mu? sorusunun yanıtı milyonlarca öğretmen, veli ve öğrenci tarafından araştırılmaya başladı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verilmişti. Gözler "14 Mart 2022 Pazartesi İstanbul okullar tatil mi, kar tatili olacak mı?" sorusuna çevrildi. Peki, Pazartesi okul var mı, yok mu? 14 Mart Pazartesi İstanbul okullar tatil mi, kar tatili olacak mı?