14 Şubat hava durumu: Sevgililer Günü'nde hava nasıl olacak, İstanbul'da yağış var mı?
Yurt genelinde günlerdir aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağışlar, hafta sonu planı yapan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Özellikle 14 Şubat Cumartesi gününe denk gelen Sevgililer Günü için hava tahmini araştırılıyor. İlk değerlendirmelere göre, yağışlı sistem hafta sonu da yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürecek. Peki, 14 Şubat Cumartesi hafta sonu hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu...
Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava dalgası, hafta sonuna girilirken yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Sağanak yağmurun bazı bölgelerde kuvvetini artırmasıyla birlikte “Hafta sonu hava nasıl olacak?” sorusuna yanıt aranıyor. Özellikle batı ve iç kesimlerde yağışların devam etmesi beklenirken, sıcaklıklarda belirgin bir yükseliş öngörülmüyor. Detaylar haberimizde...
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 14 Şubat 2026 Cumartesi gününe ait haritasına göre yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun büyük bölümünde sağanak yağmur görülürken, Karadeniz kıyılarında da yer yer yağış etkili oluyor. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise kar ve karla karışık yağmur dikkat çekiyor. Hava sıcaklıkları batı ve güney kesimlerde 15-20 derece bandında seyrederken, iç ve doğu bölgelerde 8-14 derece aralığında ölçülüyor. Özellikle doğu illerinde gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi beklenirken, yağışların hafta sonu boyunca birçok bölgede aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 15 Şubat 2026 Pazar gününe ait hava durumu haritasına göre yurt genelinde yağışlar büyük ölçüde etkisini kaybederken parçalı ve çok bulutlu bir hava öne çıkıyor. Marmara ve Karadeniz’in bazı kesimlerinde yerel ve hafif yağış geçişleri görülse de, birçok bölgede güneşli aralıklar dikkat çekiyor. Hava sıcaklıkları batı ve güney kesimlerde 20-26 dereceye kadar yükselerek mevsim normallerinin üzerine çıkarken, iç ve doğu bölgelerde 10-18 derece aralığında seyrediyor. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi ve yer yer buzlanma riskinin devam etmesi bekleniyor.
İZMİR, ANKARA, İSTANBUL HAVA DURUMU
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Yavuz, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar Anadolu yakasında, pazar günü ise öğle saatlerinden sonra Avrupa yakasında yağış görüleceğini bildirdi.
Ankara'da ise yarın öğle saatlerine kadar hafif yağmurların olduğunu ifade eden Yavuz, pazar günü etkisini kaybeden yağmurun hafta içinde yeniden etkili olacağını dile getirdi. İzmir'de ise hafta sonu yağış beklenmediğini belirten Yavuz, kentin pazartesi, salı ve çarşamba günleri yağış alacağını kaydetti.