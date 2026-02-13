Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 15 Şubat 2026 Pazar gününe ait hava durumu haritasına göre yurt genelinde yağışlar büyük ölçüde etkisini kaybederken parçalı ve çok bulutlu bir hava öne çıkıyor. Marmara ve Karadeniz’in bazı kesimlerinde yerel ve hafif yağış geçişleri görülse de, birçok bölgede güneşli aralıklar dikkat çekiyor. Hava sıcaklıkları batı ve güney kesimlerde 20-26 dereceye kadar yükselerek mevsim normallerinin üzerine çıkarken, iç ve doğu bölgelerde 10-18 derece aralığında seyrediyor. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi ve yer yer buzlanma riskinin devam etmesi bekleniyor.