Her yıl 14 Şubat’ta çiçekler, hediyeler ve romantik mesajlarla gündeme gelen Sevgililer Günü’nün kökeni yeniden araştırılmaya başlandı. Dünyanın birçok ülkesinde farklı şekillerde kutlanan bu özel günün hangi tarihi olaylara dayandığı ve nasıl evrensel bir anlam kazandığı merak konusu oldu. Peki 14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı, tarihsel süreci nasıl şekillendi? Detaylar haberimizde…