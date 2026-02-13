14 Şubat ne günü? 14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?
Takvimler 14 Şubat'ı gösterdiğinde dünya genelinde milyonlarca kişi Sevgililer Günü'nü kutluyor. Aşkın ve sevginin simgesi haline gelen bu özel günün kökeni ise yalnızca romantik kutlamalarla sınırlı değil. Tarihsel arka planı ve ortaya çıkış hikâyesiyle dikkat çeken 14 Şubat'ın nasıl bir gelenekten doğduğu ve zamanla nasıl küresel bir güne dönüştüğü merak ediliyor. İşte Sevgililer Günü'nün tarihçesine dair bilinmeyenler…
Her yıl 14 Şubat’ta çiçekler, hediyeler ve romantik mesajlarla gündeme gelen Sevgililer Günü’nün kökeni yeniden araştırılmaya başlandı. Dünyanın birçok ülkesinde farklı şekillerde kutlanan bu özel günün hangi tarihi olaylara dayandığı ve nasıl evrensel bir anlam kazandığı merak konusu oldu. Peki 14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı, tarihsel süreci nasıl şekillendi? Detaylar haberimizde…
SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR, NEREDEN ÇIKMIŞTIR?
Sevgililer Günü, her yıl 14 Şubat'ta kutlanır. Birçok ülkede kutlanan bu özel günün kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanır. Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.
Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.
GÜNÜMÜZDE SEVGİLİLER GÜNÜ
14 Şubat, 1800 yıllarda Amerikalı Esther Howland'ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasından bu yana çok sayıda insanın kutladığı toplumsal bir olay olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak olayın ticari yönü çok fazla önem kazanmış, sevgililer günü tüm dünyada ticaretin canlandığı bir dönem haline gelmiştir.