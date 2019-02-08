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14 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri!

Giriş: 08.02.2019 - 11:39 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

14 Şubat Sevgililer Günü’ne artık sayılı günler kaldı. Sevgiler Günü’ne kısa süre kala çiftler en güzel, kullanışlı ve romantik hediyeleri seçmeye başladı. Aslında Sevgililer Günü’nde erkeklerin işi daha kolay diyebiliriz. Zira sevgilinize alacağınız aksesuar, takı, kozmetik ürünleri ile çok fazla düşünmeye gerek kalmıyor. Ancak kadınlar için aynı durum söz konusu değil pek. Ama biz tabii ki hem erkek hem de kadınlara alınabilecek Sevgililer Günü hediyelerini araştırdık. İşte her bütçeye uygun 14 Şubat Sevgililer Günü hediye seçenekleri! Habertürk'ten Bilge Nur Akan'ın yazısı...

  • 114 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
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    Aşk, olanca baskın haliyle tüm duyguların üstüne, hatta ve hatta hayatımızın merkezine yerleşebiliyor. Dengeyi kaybetmediğiniz sürece de tadına doyum olmuyor aşkın, sevginin... Tüm dünyada aşkla kutlanan ve en özel günlerden olan 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi için hala bir fikriniz yoksa sizler için birbirinden farklı, anlamlı ve özel seçeneklerimiz mevcut. İşte her bütçeye uygun kadın ve erkek için 14 Şubat Sevgililer Günü hediye seçenekleri!

  • 214 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
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    ÇİÇEK VE ÇİKOLATA

    En romantik Sevgililer Günü hediyelerinden olan çiçek ve çikolata ile aşkınızı pekiştirmeye ne dersiniz?

    Kahve Dünyası hediyelik kutu 89 TL

  • 314 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
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    Phalaenopsis çift dallı orkide 269,90 TL

     

  • 414 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    4|65

    Çiçeksepeti siyah kutu içerisinde kırmızı güller 179 TL

  • 514 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
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    Lilyana Flowers macaronlu kırmızı gül 317,90 TL

     

  • 614 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
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    KADIN PARFÜM

    Sevdiğiniz kadını nasıl tanımlarsınız? Duygusal, cool, modern, ya da romantik mi? 14 Şubat Sevgililer Günü'nde alabileceğiniz bu parfümlerden biri onu anlatıyor..

    Azzora Pour Elle parfüm 139,00 TL

  • 714 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    7|65

    Dolce&Gabbana The One 625 TL

  • 814 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    8|65

    Lovingly by Bruce Willis Eau de Parfum 153 TL

  • 914 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    9|65

    Mademoiselle Rochas 378 TL

  • 1014 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    10|65

    Gucci Bamboo 467 TL

  • 1114 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
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    Tom Ford Black Orchid 539 TL

  • 1214 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
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    ERKEK PARFÜM

    Sevgililer Günü'nde erkeklere alınabilecek en risksiz hediyelerden biri de parfüm! Kokusu hafızanızdan silinmesin istiyorsanız Sevgililer Günü'nde sevdiğinize parfüm hediye edebilirsiniz. 

    Avon Perceive 55,90 TL

  • 1314 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    13|65

    Chanel Bleu De Chanel 670 TL

  • 1414 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    14|65

    Emporio Armani Stronger with You 420 TL

  • 1514 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    15|65

    Oriflame Flamboyant 60 TL

  • 1614 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
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    KADIN KIYAFET

    Eğer sevgilinizin kıyafet zevki hakkında bilgi sahibiyseniz ona Sevgililer Günü'nde elbise, pijama takımı, ceket ya da pantolon gibi parçalar hediye edebilirsiniz. 

    Koton mavi ekoseli elbise 75 TL

  • 1714 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    17|65

    Twist siyah dantel mixli kumaş geçişli elbise 155 TL

  • 1814 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    18|65

    Oysho kadın pijama takımı 220 TL

  • 1914 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    19|65

    Massimo Dutti katlanabilir etek uçlu dokulu panço kazak 329 TL

     

  • 2014 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    20|65

    LC Waikiki kadife pijama takımı 130 TL

  • 2114 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    21|65

    Trendyolmilla çok renkli desenli elbise 89.99 TL

  • 2214 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    22|65

    Bershka düz kaban 199,95 TL

  • 2314 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    23|65

    ERKEK KIYAFET

    Erkeklere hediye seçmek genelde zorlayıcıdır. Giydikçe sizi hatırlatacak kıyafet seçenekleriyle sevdiğinizi mutlu etmeye ne dersiniz? 

    Cacharel erkek triko kazak 100 TL

  • 2414 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    24|65

    Kip siyah micro dokuma ceket 600 TL

  • 2514 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    25|65

    Kiğili pardesü 499 TL

     

  • 2614 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    26|65

    Koton jean pantolon 90 TL

     

  • 2714 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    27|65

    LC Waikiki bisiklet yaka basic ince triko kazak 50 TL

     

  • 2814 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    28|65

    Zara dokulu elastik pantolon 200 TL

  • 2914 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    29|65

    ERKEK SAAT

    Erkeklerin her daim tercih ettiği, kadınların da vazgeçilmezlerinden olan saatler kıyafeti şıklaştıran bir aksesuar olmasıyla da öne çıkıyor. İşte sizler için Sevgililer Günü hediyesi olarak seçtiğimiz birkaç saat...

    Lacoste 315 TL

  • 3014 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    30|65

    Guess 400 TL

  • 3114 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    31|65

    Emporio Armani 757,90 TL

  • 3214 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    32|65

    Huawei Watch GT B19V Sport siyah akıllı saat, Teknosa 1.299 TL

  • 3314 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    33|65

    Diesel 577.90 TL

     

  • 3414 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    34|65

    TEKNOLOJİ

    Teknolojiye ilgi duyan sevdiğinize özel Sevgililer Günü hediye seçenekleri...

    Fuji Instax fotoğraf makinesi 368.00 TL

  • 3514 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    35|65

    Vestel Venüs cep telefonu 899 TL

  • 3614 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    36|65

    Media Mark Logitech G920 Driving Force XBox & PC için yarış direksiyonu 2.000 TL

  • 3714 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    37|65

    Idefix Biggdesign Cats in İstanbul kulaklık 110 TL

  • 3814 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    38|65

    ERKEK AKSESUAR

    Cacharel erkek kravat mendil 195 TL

     

  • 3914 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    39|65

    Desa kroko erkek deri cüzdan 159 TL

     

  • 4014 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    40|65

    Mango hava alan deri eldiven 89 TL

     

     

  • 4114 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    41|65

    Vakko dokulu gri süet kemer 245 TL

     

     

  • 4214 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    42|65

    KADIN AKSESUAR

    En klasik hediyelerdir cüzdan, gözlük ya da çantalar... Klasik olmasının yanı sıra bir o kadar da kullanışlı. İşte aksesuarsız yapamayan kadınlara özel 14 Şubat hediyeleri...

    Aqua di Polo unisex kol saati 25 TL

  • 4314 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    43|65

    Happines İstanbul siyah süet kaplamalı tokalı kemer 25 TL

  • 4414 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    44|65

    Skagen, Saat ve Saat 1.044,90 TL

  • 4514 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    45|65

    H&M omuz çantası 129,90 TL

  • 4614 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    46|65

    Rayban unisex gözlük, Atasun Optik 585 TL

  • 4714 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    47|65

    Prada güneş gözlüğü 999,99 TL

  • 4814 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    48|65

    Vakko ipek eşarp 199 TL

  • 4914 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    49|65

    Pierre Cardin siyah kadın omuz çantası 149,99 TL

     

  • 5014 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    50|65

    ERKEK İLE KADIN CİLT BAKIMI VE MAKYAJ MALZEMELERİ

    Bakımına ve güzelliğine önem veren kadınlara özel cilt bakımı ve makyaj malzemeleri önerileri...

    Avon True Color allık 28,50 TL

  • 5114 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    51|65

    LR Aloe Vera erkek bakım seti 135,90 TL

  • 5214 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    52|65

    Benefit The Beachlorette makyaj seti, Sephora 345 TL

  • 5314 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    53|65

    Watsons golden bar far paleti 79,90 TL

  • 5414 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    54|65

    Dermokil naturel skin kahve ve kil peeling maskesi 35,50 TL

     

  • 5514 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    55|65

    EV EŞYALARI, KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ VE AKSESUARLAR

    Evleri sıcacık ortamlara dönüştüren yegâne parçalardır ev eşyaları ve aksesuarlar... İşte 14 Şubat'ta ev eşyası satın almayı düşünenlere birkaç hediye seçeneği...

    English Home mumluk 19 TL

     

  • 5614 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    56|65

    Evidea dekoratif kırlent 30 TL

     

  • 5714 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    57|65

    Hoagard Duvar Saati 150 TL

     

  • 5814 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    58|65

    Karaca Home dekoratif süs eşyası 28 TL

     

  • 5914 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    59|65

    Madame Coco dekoratif metal kafes 139,90 TL

     

  • 6014 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    60|65

    Remington saç şekillendirme seti 289,90 TL

  • 6114 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    61|65

    Vestel kahve makinesi 359,90 TL

  • 6214 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    62|65

    KADIN TAKI

    Hediyelerin en risksizi ancak en anlamlısı! 14 Şubat hediyesi olarak satın alabileceğiniz takı sayesinde sevdiğiniz tarafından hatırlanmayı garantileyebilirsiniz!

    Atasay bileklik 1.200 TL

  • 6314 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    63|65

    Bendis saç aksesuarı 200 TL

     

  • 6414 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    64|65

    Kısmet by Milka love kolye 4.000 TL

     

  • 6514 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri! 14 Şubat'ta ne hediye alınır?
    65|65

    Zen pırlantalı kolye 5.785 TL

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