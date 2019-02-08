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Aşk, olanca baskın haliyle tüm duyguların üstüne, hatta ve hatta hayatımızın merkezine yerleşebiliyor. Dengeyi kaybetmediğiniz sürece de tadına doyum olmuyor aşkın, sevginin... Tüm dünyada aşkla kutlanan ve en özel günlerden olan 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi için hala bir fikriniz yoksa sizler için birbirinden farklı, anlamlı ve özel seçeneklerimiz mevcut. İşte her bütçeye uygun kadın ve erkek için 14 Şubat Sevgililer Günü hediye seçenekleri!
ÇİÇEK VE ÇİKOLATA
En romantik Sevgililer Günü hediyelerinden olan çiçek ve çikolata ile aşkınızı pekiştirmeye ne dersiniz?
Kahve Dünyası hediyelik kutu 89 TL
Phalaenopsis çift dallı orkide 269,90 TL
Çiçeksepeti siyah kutu içerisinde kırmızı güller 179 TL
Lilyana Flowers macaronlu kırmızı gül 317,90 TL
KADIN PARFÜM
Sevdiğiniz kadını nasıl tanımlarsınız? Duygusal, cool, modern, ya da romantik mi? 14 Şubat Sevgililer Günü'nde alabileceğiniz bu parfümlerden biri onu anlatıyor..
Azzora Pour Elle parfüm 139,00 TL
Dolce&Gabbana The One 625 TL
Lovingly by Bruce Willis Eau de Parfum 153 TL
Mademoiselle Rochas 378 TL
Gucci Bamboo 467 TL
Tom Ford Black Orchid 539 TL
ERKEK PARFÜM
Sevgililer Günü'nde erkeklere alınabilecek en risksiz hediyelerden biri de parfüm! Kokusu hafızanızdan silinmesin istiyorsanız Sevgililer Günü'nde sevdiğinize parfüm hediye edebilirsiniz.
Avon Perceive 55,90 TL
Chanel Bleu De Chanel 670 TL
Emporio Armani Stronger with You 420 TL
Oriflame Flamboyant 60 TL
KADIN KIYAFET
Eğer sevgilinizin kıyafet zevki hakkında bilgi sahibiyseniz ona Sevgililer Günü'nde elbise, pijama takımı, ceket ya da pantolon gibi parçalar hediye edebilirsiniz.
Koton mavi ekoseli elbise 75 TL
Twist siyah dantel mixli kumaş geçişli elbise 155 TL
Oysho kadın pijama takımı 220 TL
Massimo Dutti katlanabilir etek uçlu dokulu panço kazak 329 TL
LC Waikiki kadife pijama takımı 130 TL
Trendyolmilla çok renkli desenli elbise 89.99 TL
Bershka düz kaban 199,95 TL
ERKEK KIYAFET
Erkeklere hediye seçmek genelde zorlayıcıdır. Giydikçe sizi hatırlatacak kıyafet seçenekleriyle sevdiğinizi mutlu etmeye ne dersiniz?
Cacharel erkek triko kazak 100 TL
Kip siyah micro dokuma ceket 600 TL
Kiğili pardesü 499 TL
Koton jean pantolon 90 TL
LC Waikiki bisiklet yaka basic ince triko kazak 50 TL
Zara dokulu elastik pantolon 200 TL
ERKEK SAAT
Erkeklerin her daim tercih ettiği, kadınların da vazgeçilmezlerinden olan saatler kıyafeti şıklaştıran bir aksesuar olmasıyla da öne çıkıyor. İşte sizler için Sevgililer Günü hediyesi olarak seçtiğimiz birkaç saat...
Lacoste 315 TL
Guess 400 TL
Emporio Armani 757,90 TL
Huawei Watch GT B19V Sport siyah akıllı saat, Teknosa 1.299 TL
Diesel 577.90 TL
TEKNOLOJİ
Teknolojiye ilgi duyan sevdiğinize özel Sevgililer Günü hediye seçenekleri...
Fuji Instax fotoğraf makinesi 368.00 TL
Vestel Venüs cep telefonu 899 TL
Media Mark Logitech G920 Driving Force XBox & PC için yarış direksiyonu 2.000 TL
Idefix Biggdesign Cats in İstanbul kulaklık 110 TL
ERKEK AKSESUAR
Cacharel erkek kravat mendil 195 TL
Desa kroko erkek deri cüzdan 159 TL
Mango hava alan deri eldiven 89 TL
Vakko dokulu gri süet kemer 245 TL
KADIN AKSESUAR
En klasik hediyelerdir cüzdan, gözlük ya da çantalar... Klasik olmasının yanı sıra bir o kadar da kullanışlı. İşte aksesuarsız yapamayan kadınlara özel 14 Şubat hediyeleri...
Aqua di Polo unisex kol saati 25 TL
Happines İstanbul siyah süet kaplamalı tokalı kemer 25 TL
Skagen, Saat ve Saat 1.044,90 TL
H&M omuz çantası 129,90 TL
Rayban unisex gözlük, Atasun Optik 585 TL
Prada güneş gözlüğü 999,99 TL
Vakko ipek eşarp 199 TL
Pierre Cardin siyah kadın omuz çantası 149,99 TL
ERKEK İLE KADIN CİLT BAKIMI VE MAKYAJ MALZEMELERİ
Bakımına ve güzelliğine önem veren kadınlara özel cilt bakımı ve makyaj malzemeleri önerileri...
Avon True Color allık 28,50 TL
LR Aloe Vera erkek bakım seti 135,90 TL
Benefit The Beachlorette makyaj seti, Sephora 345 TL
Watsons golden bar far paleti 79,90 TL
Dermokil naturel skin kahve ve kil peeling maskesi 35,50 TL
EV EŞYALARI, KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ VE AKSESUARLAR
Evleri sıcacık ortamlara dönüştüren yegâne parçalardır ev eşyaları ve aksesuarlar... İşte 14 Şubat'ta ev eşyası satın almayı düşünenlere birkaç hediye seçeneği...
English Home mumluk 19 TL
Evidea dekoratif kırlent 30 TL
Hoagard Duvar Saati 150 TL
Karaca Home dekoratif süs eşyası 28 TL
Madame Coco dekoratif metal kafes 139,90 TL
Remington saç şekillendirme seti 289,90 TL
Vestel kahve makinesi 359,90 TL
KADIN TAKI
Hediyelerin en risksizi ancak en anlamlısı! 14 Şubat hediyesi olarak satın alabileceğiniz takı sayesinde sevdiğiniz tarafından hatırlanmayı garantileyebilirsiniz!
Atasay bileklik 1.200 TL
Bendis saç aksesuarı 200 TL
Kısmet by Milka love kolye 4.000 TL
Zen pırlantalı kolye 5.785 TL
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