        Haberler Gündem 3. Sayfa 14 yaşındaki çocuk kaza kurbanı oldu! | Son dakika haberleri

        Ankara’da otomobilin çarptığı 14 yaşındaki kız hayatını kaybetti

        Ankara'nın Çankaya ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

        Giriş: 22.02.2026 - 23:10
        14 yaşındaki çocuk kaza kurbanı oldu!

        Ankara'daki kaza, perşembe günü akşam saatlerinde Turan Güneş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.A.'nın kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle 14 yaşındaki E.G. isimli kız çocuğuna çarptı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan E.G., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan Y.A. isimli sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

        Mimar Sinan'ın Mihrimah Sultan 'güncellemesi', efsaneler ve gerçekler... Pide kuyruğunda geçen çocukluk

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, ramazanın ikinci gününde Mihrimah Sultan Camii'ni gezdirip Mimar Sinan'ın ince dokunuşlarını anlatmaya devam ediyor. Sohbet sırasında konu eski ramazanlara da geliyor...

