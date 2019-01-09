Ordu’nun Fatsa ilçesinde okulda sınavda kalp krizi geçiren 14 yaşındaki öğrenci ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.
Dün öğle saatlerinde kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Celal İnanlı Fatsa Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
İHA'nın haberine göre; 14 yaşındaki Celal İnanlı’nin tedavisinin kardiyoloji yoğun bakımda sürmesi gerektiği belirtilirken AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Cenan Kır ve TBMM Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'ın da devreye girmesiyle 14 Yaşındaki İnanli için Ankara'da Yüksek İhtisas Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alınması için yer açılması sağlandı.
AMBULANS UÇAKLA ANKARA'YA SEVK EDİLDİ
Daha sonra ambulans uçakla Ankara'ya sevki gerçekleştirildi. Konuya İlişkin bir açıklama yapan Kır, "Kardeşimizin kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını, Fatsa Devlet Hastanesinde ilk müdahalesinin yapıldığını ve tedavisinin kardiyoloji yoğun bakımda sürmesi gerektiğini öğrendik. AK Parti Ordu Milletvekilimiz Şenel Yediyıldız'a konuyu ilettik. Vekilimiz de kardeşimizin Ankara'da Yüksek İhtisas Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alınması için yer açılmasını sağladı. Yer açıldıktan sonra ambulans uçakla sevkinin gerçekleşmesini sağladık. İnşallah kardeşimiz sağlığına kavuşacak. Bizler de durumunu takip ediyoruz. Kendisine acil şifalar diliyoruz” dedi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.