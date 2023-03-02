Erdoğan, “Vatandaşlarımızın maddi külfetlerini hafifletecek adımları atıyoruz. Evleri kullanılamaz hale geldiği için kiraya çıkacak depremzedelerimize 3 bin lira ile 5 bin lira arasında kira yardımı yapıyoruz. Bunun için evini taşıyacak depremzedelerimize 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz. Depremde vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına da acil ihtiyaçları için 100 bin lira veriyoruz. Felaketten etkilenen vatandaşlarımıza 10'ar bin lira ödeme yapıyoruz.” İfadelerine yer verdi.