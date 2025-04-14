15. MIXX Awards Türkiye Ödülleri sahiplerini buldu

İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) tarafından bu yıl 15.'si düzenlenen MIXX Awards Türkiye Ödül Töreni, sektörün önde gelen reklamverenlerini, reklam, medya ve influencer pazarlaması ajanslarını, yayıncı kuruluşları, reklam satış ağlarını ve reklam teknolojileri firmalarını bir araya getirdi.

Sunuculuğunu Dr. Öğretim Üyesi Ada Beyza Toksoy ve Ork Digital Kurucusu Orkun Işıtmak’ın yaptığı ödül töreninde; 45 kategoride yapılan 426 kampanya ile yapılan 764 başvuru arasından, geçtiğimiz yılın dijital pazarlama ve reklamcılık alanında yapılan yaratıcı ve başarılı çalışmaları ödüllendirildi. 45 kategoriye ek olarak Genç MIXX, sahibinden.com Özel Ödülü ve Yılın En İyisi ödülleriyle birlikte toplam 269 ödül sahiplerini buldu.

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IAB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cüneyt Devrim şunları söyledi:

"Bu yıl 15. yılını kutladığımız MIXX Awards Türkiye, dijital pazarlama sektörünün gelişimine ışık tutan en önemli platformlardan biri olmaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da birbirinden değerli projeleri ödüllendirmekten gurur duyuyoruz. Ancak bu tören, sadece geçmiş başarıları kutlamakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğe de ışık tutuyor.