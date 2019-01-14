2019 yılının ilk 15 tatiline çok az bir süre kaldı. Öğrenciler ve veliler yarı yıl tatil hazırlıklarına başladılar. Kimileri evinde geçirmek isterken kimileri de rotayı kayak merkezlerine çevirdi. Peki 15 tatil (sömestr) ne zaman başlayıp, ne zaman bitecek? İkinci dönem ne zaman başlayacak? Tüm soruların yanıtı MEB 2018-2019 iş takviminin yayınlanması ile belli oldu. İşte tatil tarihleri

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak.

15 TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

İkinci kanaat dönemi 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

15 TATİLE 2019 GERİ SAYIM ARACI

15 TATİLDE NELER YAPILIR?

SÖMESTR ÖNCESİ ULAŞIMA DOPİNG

Okulların 9 gün sonra sömestr tatiline girecek olmasıyla birlikte çok sayıda öğrenci, öğretmen ve aileleri de kara ve hava yolu ile seyahate çıkacak. Okullarda karnelerin verileceği Cuma günü ve ertesi gün, sömestr tatilcilerinden gelen büyük talep ile, birçok yurt içi uçak seferinde yer kalmadı.

Havayolu şirketlerinin doluluk oranlarında önemli artışlar yaşanırken özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu ile İstanbul arasındaki birçok aktarmasız uçuşta bilet fiyatları yoğun talepler nedeniyle tek yönde tavan ücret olan 352 liraya çıktı. Yurt içi ve yurt dışı turlarına ilgi arttı. Yurt dışı turlarında yüzde 30 artış yaşanırken Tura Turizm´in Perakende İcra Kurulu Üyesi ve ABC Turizm´in Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Arca, "Sömestr tatili için en çok sıcak ülkeler tercih edildi. Karayipler, Bahamalar, Brezilya, Arjantin, Tayland, Kamboçya, Güney Amerika turları en çok sattığımız turlar arasında yer aldı" dedi.



Ucuz bilet ve yer bulmak zorlaştı



Sömestr tatilinde çok sayıda vatandaş yollara düşecek.Tatilciler yurdun dört bir yanına kara ve havayolu ile cuma gününden itibaren seyahate başlayacak. İstanbul Otogarı'ndan sömestr tatilinin başlayacağı gün otobüs giriş-çıkışların da artışlar yaşanacak. Hazırlaklara başlayan sömestr tatilcileri, uçak ve otobüs biletlerine akın ederken ucuz bilet ve yer bulmak zorlaştı. 18 milyon öğrencinin eğitim gördüğü 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak.



Havayolları yoğun talepler alıyor



İkinci yarıyıl 4 Şubat'ta başlayacak. Bir milyonu aşkın öğretmen de sömestr tatiline çıkacak. Karnelerin verileceği 18 Ocak Cuma gününden itibaren çok sayıda öğrenci, öğretmen ve aileleri de seyahate çıkacak. Cuma ve Cumartesi günü öğrenci ve öğretmenlerden memleketlerine uçacak olanların sayısında önemli artışlar yaşanacak. Bunun yanı sıra okulların tatile girmesini fırsat bilenler tatil için yurt içi ve yurt dışına uçuş yapacak. Havayolu şirketleri de sömestr tatili dönemi uçuşları için yoğun talepler alıyor.



Bazı uçuşlarda yer kalmadı



Havayolu şirketlerinin özellikle Cuma ve Cumartesi günü seferlerinde yolcu sayılarında ve doluluk oranlarında da önemli artışlar yaşanıyor. Yurt içinde bazı uçuşlar da yer kalmadı. Bunun yanı sıra birçok uçuş noktasında bazı sefer saatleri doldu. Uçuş için rezervasyon yaptırmak isteyenler "dolu" uyarısıyla karşılaşırken, ücretler de yoğun talepler nedeniyle aktarmasız uçuşlar da 352 liraya çıktı. Tur şirketleri tatil için vatandaşlara farklı seçenekler sunarken, Diyanet İşleri Başkanlığı yarıyıl tatilinde öğrenci, öğretmen ve ailelerini kapsayan umre programı düzenledi.



Yurt dışını tercih edenlerin sayısı yüzde 30 arttı



Bu yıl sömestr tatilcileri arasında Uzak Doğu, Güney Amerika ve Amerika seyahatlerini tercih edenlerin sayısında artışlar yaşandı. Geçen yıla oranlar 2019´da sömestr tatili için yurt dışı turları alanların sayısının yüzde 30 artığını dile getiren Ayşin Arca, tatilcilerin iki gün Kartalkaya´da 6 bin lira harcamak yerine, bir hafta Bahama Adaları ve Karayipler turunu 5 bin 900 liraya almayı tercih ettiklerini söyledi ve ekledi:



"Artık seyahat severler yurt içinde çok fazla para harcamak istemiyor. Aynı paraya hatta neredeyse yarı fiyatına yurt dışına gidip dışarıda gezmek istiyorlar. Bunu rakamlar da açıkça gösteriyor. Geçen sene sömestr tatili için yurt dışını tercih edenlerin sayısı bu yıl yüzde 30 artış gösterdi. Sömestr tatili için en çok sıcak ülkeler tercih edildi. Karayipler, Bahamalar, Brezilya, Arjantin, Tayland, Kamboçya, Güney Amerika turları en çok sattığımız turlar arasında yer aldı."



"Turları TL'ye çevirdik"



Özellikle son dönemde turları TL´ye çevirdiklerinin altını çizen Arca, "Bu sayede de tüketiciler artık yurt içi ve yurt dışı turları kıyaslayabiliyor. Önceden Euro ile fiyatlar olduğu için hem daha pahalıydı hem de insanlar TL ve Euro´yu karşılaştırmakta zorlanıyordu. Tüketici artık yurtiçindeki otellerle yurtdışındaki otel+uçağın neredeyse yurtiçindeki bir hafta otel konaklamasının yarı fiyatına geldiğini net olarak tüketici görüyor" diye konuştu.

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